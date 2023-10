La découverte de GRB 230307A : faire la lumière sur les fusions d'étoiles à neutrons

By

Dans le cadre d'une avancée majeure, une équipe de scientifiques du monde entier a récemment réalisé une observation étonnante d'un sursaut gamma connu sous le nom de GRB 230307A. En utilisant une combinaison de télescopes au sol et spatiaux, notamment le télescope spatial James Webb, le télescope spatial Fermi à rayons gamma et l'observatoire Neil Gehrels Swift, ces chercheurs ont été témoins d'un événement cosmique extraordinaire résultant de la fusion de deux étoiles à neutrons. . À la suite de ce phénomène rare, une puissante explosion s’est produite, générant des éléments lourds.

L’un des aspects les plus fascinants de cette découverte est la détection du tellure au lendemain de l’explosion. Le tellure est un élément plus rare que le platine sur Terre et sa présence suggère que d'autres éléments proches du tellure dans le tableau périodique, comme l'iode, pourraient également être trouvés dans la matière éjectée de la kilonova. L'iode est un nutriment minéral essentiel au maintien de la vie sur notre planète.

Les Kilonovae, les explosions massives résultant de la collision d'étoiles à neutrons ou d'une étoile à neutrons et d'un trou noir, libèrent une immense quantité d'énergie en quelques secondes. L’énergie émise lors de ces événements est équivalente à ce que notre Soleil produirait au cours de sa vie entière de 10 milliards d’années.

GRB 230307A est particulièrement remarquable par son étonnante luminosité. Au cours des 50 dernières années d’observations, il s’agit seulement du deuxième sursaut gamma le plus brillant enregistré. Il brille environ 1,000 XNUMX fois plus qu'un sursaut gamma typique détecté par le télescope Fermi.

La collaboration entre différents télescopes spatiaux et terrestres a permis aux scientifiques de recueillir en temps réel une multitude d’informations précieuses sur cet événement extraordinaire. En utilisant les capacités infrarouges du télescope spatial James Webb, les chercheurs ont pu déterminer l'origine de la kilonova, la localisant dans une galaxie spirale à environ 120,000 XNUMX années-lumière du site de la fusion des étoiles à neutrons. Les deux étoiles à neutrons ont parcouru une distance étonnante, équivalente au diamètre de notre Voie Lactée, avant de fusionner des centaines de millions d’années plus tard.

Cette découverte révolutionnaire met en évidence la complémentarité des télescopes spatiaux et terrestres dans le domaine de l’astrophysique. Avec le lancement prochain du télescope spatial romain Nancy Grace, qui possède un champ de vision remarquable, les astronomes anticipent encore plus d'opportunités d'exploration et de surveillance des kilonovae à l'avenir.

Les résultats de cette étude, publiés dans la revue Nature, marquent une avancée importante dans notre compréhension de la formation des éléments lourds dans le cosmos.

FAQ:

Q : Qu’est-ce qu’un sursaut gamma ?

R : Un sursaut gamma est une explosion hautement énergétique qui libère une énorme quantité de rayonnement gamma et se produit dans des régions éloignées de l’univers.

Q : Que sont les kilonovae ?

R : Les Kilonovae sont des explosions massives résultant de la collision de deux étoiles à neutrons ou d'une étoile à neutrons et d'un trou noir.

Q : Pourquoi la détection du tellure est-elle importante dans cette découverte ?

R : La présence de tellure suggère que d'autres éléments, tels que l'iode, peuvent également être présents dans la matière éjectée de la kilonova. L'iode est un nutriment minéral essentiel nécessaire à la vie sur Terre.

Q : Comment le télescope spatial James Webb contribue-t-il à cette étude ?

R : Le télescope spatial James Webb a fourni de précieuses capacités infrarouges qui ont aidé les scientifiques à identifier l'emplacement de la kilonova dans une galaxie spirale, mettant ainsi en lumière l'origine de la fusion d'étoiles à neutrons.

Q : Quelle est l’importance du télescope spatial romain Nancy Grace ?

R : Le télescope spatial romain Nancy Grace, avec son large champ de vision, permettra aux astronomes d'explorer et de surveiller davantage les kilonovae, offrant ainsi davantage de possibilités d'étudier ces événements cosmiques en détail.

(Source : NASA)