L'astronaute et deux cosmonautes reviennent sur Terre après une année record dans l'espace

Un astronaute de la NASA et deux cosmonautes russes sont revenus avec succès sur Terre après avoir passé plus d'un an dans l'espace. L'astronaute américain Frank Rubio a établi un nouveau record du plus long vol spatial américain, dépassant le précédent détenteur du record, Mark Vande Hei. Le trio a atterri dans une région reculée du Kazakhstan dans une capsule Soyouz qui a été envoyée en remplacement après que leur vaisseau spatial d'origine ait perdu son liquide de refroidissement en raison d'une collision avec des débris spatiaux.

La mission devait durer 180 jours mais a finalement été prolongée à 371 jours. Rubio a passé plus de deux semaines de plus dans l'espace que Vande Hei, tandis que la Russie détient toujours le record global de 437 jours pour le vol spatial le plus long. La capsule de remplacement Soyouz a été lancée en février après que les ingénieurs russes ont découvert qu'un débris spatial avait percé le radiateur de la capsule d'origine. Des soucis de surchauffe ont conduit à la décision de restituer la capsule vide.

Les remplaçants des astronautes sont arrivés sur la Station spatiale internationale il y a près de deux semaines, et les trois membres de l'équipage de retour ont subi d'intenses forces de gravité lors de leur rentrée dans l'atmosphère terrestre. Les équipes de récupération étaient prêtes à les récupérer une fois qu'ils auraient atterri dans les steppes arides du Kazakhstan.

Rubio, médecin militaire et pilote d'hélicoptère, a exprimé lors d'une conférence de presse son impatience de saluer sa femme et ses enfants et combien l'aspect psychologique de passer un an dans l'espace était plus difficile qu'il ne l'avait initialement prévu. La NASA n'a actuellement aucun plan pour de futures missions d'un an, le record de Rubio pourrait donc perdurer pendant un certain temps.

Source : L'Associated Press

Sources:

- The Associated Press