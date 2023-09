L'astronaute de la NASA et les cosmonautes russes reviennent sur Terre après une mission d'un an

Un astronaute américain de la NASA et deux cosmonautes russes sont revenus sains et saufs sur Terre après avoir passé un peu plus d'un an dans l'espace. Ce séjour prolongé a établi un nouveau record pour le vol spatial américain le plus long. Le trio a atterri dans une région reculée du Kazakhstan en descendant dans une capsule Soyouz, qui remplaçait leur voyage d'origine qui avait été endommagé par des débris spatiaux et avait perdu son liquide de refroidissement alors qu'il était amarré à la Station spatiale internationale.

Initialement prévu comme une mission de 180 jours, le séjour prolongé résulte de circonstances imprévues. L'astronaute de la NASA Frank Rubio a passé plus de deux semaines de plus dans l'espace que le précédent détenteur du record, Mark Vande Hei. Cependant, le record mondial de la mission spatiale la plus longue est toujours détenu par les cosmonautes russes, qui ont passé 437 jours dans l'espace au milieu des années 1990.

La capsule Soyouz utilisée pour le voyage retour était une capsule de remplacement lancée en février. On soupçonne qu'un morceau de débris spatiaux a percé le radiateur de leur capsule d'origine, suscitant des inquiétudes quant à l'électronique de la capsule et à la surchauffe des occupants. Par mesure de précaution, l'engin est revenu vide.

Les astronautes ont finalement été remplacés par un nouvel équipage il y a deux semaines, car aucune capsule Soyouz n'était disponible auparavant. Le Danois Andreas Mogensen, le nouveau commandant de la station spatiale, a exprimé sa gratitude aux astronautes de retour avant leur départ de la Station spatiale internationale.

Tout au long de la descente, les trois astronautes ont déclaré se sentir bien. Ils ont subi d'intenses forces gravitationnelles lorsque leur capsule est rentrée dans l'atmosphère terrestre, pour finalement atterrir dans les steppes arides du Kazakhstan. Les équipes de récupération sont rapidement arrivées par hélicoptère pour aider les astronautes.

L'astronaute de la NASA Frank Rubio a décrit le long séjour dans l'espace comme un défi psychologique et a admis qu'il n'aurait pas accepté au départ une année complète dans l'espace. Il a raté plusieurs étapes familiales importantes pendant son absence. Actuellement, la NASA ne prévoit pas de missions d’une durée supplémentaire d’un an. Le record de Rubio pourrait durer encore un certain temps.

Les trois astronautes ont parcouru un total de 157 millions de kilomètres et ont fait près de 6,000 XNUMX fois le tour de la Terre depuis leur lancement en septembre de l'année dernière.

– Définition de la capsule Soyouz : Un vaisseau spatial habité utilisé par la Russie pour les vols spatiaux habités.

– Définition de la Station spatiale internationale (ISS) : Un satellite artificiel habitable qui sert de laboratoire de recherche spatiale.

– Définition des déchets spatiaux : objets disparus fabriqués par l’homme dans l’espace, y compris d’anciens satellites et des fragments de lancements de fusées.