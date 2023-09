Une capsule Soyouz est revenue avec succès sur Terre après avoir accompli une mission d'un an dans l'espace. La capsule Soyouz d'origine a été remplacée en raison de dommages présumés causés par des débris spatiaux. La nouvelle capsule Soyouz a ramené l'équipage – l'astronaute américain Ruben Rubio et les cosmonautes russes Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin – en toute sécurité sur Terre. Au cours de la mission, Rubio a raté des étapes familiales importantes, mais il a hâte de retrouver ses proches.

Les ingénieurs soupçonnaient qu'un débris spatial avait percé le radiateur de la capsule Soyouz d'origine, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la surchauffe de l'électronique et à la sécurité de l'équipage du vaisseau spatial. Le nouveau commandant de la station spatiale, Andreas Mogensen, a souhaité la bienvenue aux membres de l'équipage dans leurs familles, reconnaissant leur sacrifice et leur dévouement.

Rubio, médecin militaire et pilote d'hélicoptère, a admis que l'aspect psychologique de passer un an dans l'espace était plus difficile qu'il ne l'avait prévu. Il a exprimé son désir de serrer dans ses bras sa femme et ses enfants à son retour. Les membres de l’équipage ont parcouru une distance de 157 millions de kilomètres et ont fait environ 6,000 XNUMX fois le tour de la Terre au cours de leur mission.

La NASA n’a pas de projets immédiats pour des missions d’une durée supplémentaire d’un an. La réussite de cette mission témoigne des progrès et des réalisations de l'exploration spatiale. Le retour sain et sauf des membres de l’équipage témoigne de la planification méticuleuse et de l’expertise des ingénieurs et des agences spatiales impliquées.

Sources:

-Le département de la santé et des sciences d'Associated Press

-Marcia Dunn, Associated Press