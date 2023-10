Une étude identifie des milliers d'enzymes programmables coupant l'ADN

By

Une nouvelle étude du McGovern Institute for Brain Research du MIT a identifié des milliers d'enzymes programmables coupant l'ADN appelées Fanzors. Les Fanzors sont des enzymes guidées par l'ARN qui peuvent être programmées pour couper l'ADN sur des sites spécifiques, similaires aux enzymes bactériennes utilisées dans le système d'édition de gènes CRISPR largement utilisé. La recherche, publiée dans la revue Science Advances, rapporte la découverte de diverses enzymes naturelles de Fanzor qui pourraient être adaptées à la recherche ou à la médecine.

Les enzymes guidées par l'ARN se sont révélées être des outils précieux en laboratoire, comme le démontre le succès des outils d'édition du génome basés sur CRISPR. Ces outils ont révolutionné la modification de l’ADN et accéléré la recherche dans le domaine des thérapies géniques. Les scientifiques ont depuis découvert diverses enzymes guides d’ARN dans les bactéries qui présentent des caractéristiques uniques adaptées à une utilisation en laboratoire. La récente découverte de Fanzors repousse les frontières de la biologie guidée par l'ARN. Auparavant, de telles enzymes n'étaient trouvées que dans les organismes eucaryotes, un groupe comprenant des plantes, des animaux et des champignons, caractérisés par leurs noyaux liés à la membrane.

L’un des avantages potentiels de l’utilisation d’enzymes provenant d’organismes eucaryotes est leur aptitude potentielle à être utilisée chez d’autres eucaryotes, y compris les humains, en raison de leur évolution naturelle dans des environnements génétiques similaires. Des études antérieures ont montré que les enzymes Fanzor peuvent être génétiquement modifiées pour couper avec précision des séquences d'ADN spécifiques dans les cellules humaines. La nouvelle étude montre que certains Fanzors peuvent cibler des séquences d'ADN dans les cellules humaines même sans optimisation.

Les chercheurs ont considérablement élargi la diversité connue des enzymes Fanzor en identifiant plus de 3,600 XNUMX Fanzors chez les eucaryotes et les virus qui les infectent, conduisant à l’identification de cinq familles différentes d’enzymes. L'analyse comparative de ces enzymes a révélé la preuve d'une longue histoire évolutive.

On pense que les Fanzors ont évolué à partir d’enzymes bactériennes coupant l’ADN guidées par l’ARN, appelées TnpB. La recherche suggère que ces prédécesseurs bactériens sont entrés à plusieurs reprises dans les cellules eucaryotes, éventuellement par transmission par virus ou par introduction par des bactéries symbiotiques. Une fois à l’intérieur des cellules eucaryotes, les enzymes ont développé des caractéristiques adaptées à leur nouvel environnement, comme un signal qui leur permet de pénétrer dans le noyau cellulaire et d’accéder à l’ADN.

Les expériences menées dans le cadre de l'étude ont démontré que les Fanzors possèdent un site actif de coupe d'ADN distinct par rapport à leurs homologues bactériens, ce qui se traduit par une plus grande précision lors de la coupe des séquences cibles. De plus, les Fanzors n'ont pas l'activité promiscuité présentée par leurs ancêtres bactériens, qui coupent d'autres séquences d'ADN en plus de la cible prévue.

Les chercheurs espèrent que des recherches plus approfondies mèneront au développement d’outils sophistiqués d’édition du génome basés sur Fanzors. Leurs capacités uniques en font une nouvelle plateforme prometteuse dans le domaine des systèmes guidés par ARN.

Sources:

– Avancées scientifiques (Journal)

– https://mcgovern.mit.edu/news/news/mapping-multitude-programmable-dna-cuts