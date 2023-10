Des chercheurs développent une nouvelle technique d’analyse des protéines sans dommage

Des chercheurs de l'Université Texas A&M et de TEES ont réalisé une percée dans l'analyse des protéines en introduisant une nouvelle technique appelée profilage d'interaction Raman thermostable (TRIP). Traditionnellement, la spectroscopie Raman constitue un défi pour les chercheurs biomédicaux en raison des dommages causés aux protéines vivantes lors des mesures optiques. Cependant, l’approche TRIP permet des criblages à faible concentration et à faible dose des interactions protéine-ligand dans des conditions pertinentes, fournissant ainsi des mesures hautement reproductibles et sans étiquette.

La spectroscopie Raman est une technique qui consiste à projeter une lumière monochromatique sur un échantillon et à observer la lumière diffusée qui en émerge. Cependant, la chaleur générée par la lumière a historiquement entraîné la destruction de protéines vivantes, conduisant à des résultats incohérents. Désormais, TRIP propose une solution en refroidissant la surface ou le substrat, ce qui évite les dommages aux protéines. Cela permet aux chercheurs d'obtenir les informations nécessaires sans compromettre l'intégrité des protéines.

Les implications de cette avancée sont significatives. Les interactions protéine-ligand jouent un rôle crucial dans divers processus biologiques, notamment la transduction du signal, les réponses immunitaires et la régulation des gènes. La capacité de TRIP à détecter ces interactions en temps réel pourrait raccourcir le délai de test des médicaments et des vaccins, conduisant potentiellement à un développement plus rapide et plus rentable.

De plus, la technique TRIP nécessite des échantillons de plus petite taille et des concentrations de protéines plus faibles, ce qui en fait une option de test plus rentable. Cette avancée dans l’analyse des protéines a le potentiel de révolutionner les tests cliniques en fournissant des résultats le jour même avec une plus grande précision.

L'équipe de recherche explore également des applications supplémentaires pour la méthode TRIP. Ils espèrent identifier la composition chimique des protéines à l’aide de cette technique, ce qui pourrait avoir des implications pour l’analyse de l’ADN et d’autres molécules biologiques.

Dans l’ensemble, le développement de la technique TRIP offre une solution prometteuse aux défis rencontrés dans l’analyse des protéines. Grâce à sa capacité à fournir des mesures sans dommage dans des conditions pertinentes, TRIP a le potentiel de transformer divers domaines, notamment le développement de médicaments, les tests de vaccins et les diagnostics cliniques.

Sources:

