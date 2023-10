Explorer les lois de conservation en mécanique quantique

Les lois de conservation sont des principes fondamentaux de la physique qui décrivent la préservation de certaines quantités ou propriétés dans des systèmes physiques isolés au fil du temps. Ces lois, qui incluent la conservation de la masse-énergie, de la quantité de mouvement et de la charge électrique, sont cruciales pour comprendre le comportement de l'univers. Ils déterminent les processus qui peuvent ou non se produire dans la nature. Par exemple, la conservation de l’impulsion révèle que la somme de toutes les impulsions reste constante dans un système fermé avant et après un événement, comme une collision.

Si les lois de conservation sont bien établies en mécanique classique, elles deviennent plus intrigantes dans le domaine de la mécanique quantique. En mécanique quantique, les théorèmes de conservation découlent de principes tels que la symétrie des systèmes physiques, contrairement à la mécanique classique où ils sont supposés dès le départ.

Dans une nouvelle étude publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences, des chercheurs ont développé une expérience de pensée pour explorer davantage les lois de conservation en mécanique quantique. Les expériences de pensée, scénarios hypothétiques utilisés pour explorer les conséquences de théories et de principes, fournissent de nouveaux aperçus sur la nature de la mécanique quantique.

L'expérience de pensée créée par les chercheurs implique deux personnages, Alice et Bob, assis sur des chaises à roulettes se faisant face. Lorsqu’ils se poussent, ils se déplacent dans des directions opposées à la même vitesse, ce qui donne une somme constante de vitesses égale à zéro. Cela démontre la conservation de la quantité de mouvement dans le domaine quantique.

L’importance de cette expérience de pensée s’étend au-delà de son scénario spécifique. Il illustre l'applicabilité universelle des lois de conservation, englobant des scénarios avec des masses, des mouvements initiaux et des interactions complexes variables. Les lois de conservation émergent des symétries trouvées dans la nature, et leur prévisibilité reste valable quels que soient les détails spécifiques des interactions.

En mécanique quantique, cependant, les lois traditionnelles de conservation sont confrontées à des défis. Mesurer une quantité spécifique dans un système quantique perturbe le système, modifiant fondamentalement son évolution ultérieure. Pour surmonter ce défi, les chercheurs ont conçu un dispositif expérimental consistant à préparer un système quantique dans un état initial spécifique et à mesurer une quantité conservée immédiatement après la préparation. Ils ont ensuite permis au système d’évoluer sans aucune mesure, révélant que la conservation du moment cinétique persiste même dans des cas individuels.

Cette étude contribue à une compréhension plus approfondie des principes sous-jacents de la mécanique quantique et des lois de conservation qui régissent le comportement des systèmes quantiques. En explorant ces lois au moyen d’expériences de pensée et de dispositifs expérimentaux innovants, les scientifiques peuvent continuer à percer les mystères du domaine quantique.

