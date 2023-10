Le mystère des premières galaxies brillantes résolu : la formation d’étoiles éclatées

Le télescope spatial James Webb (JWST) a récemment capturé des images de certaines des premières galaxies de l'univers, qui se sont formées quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Ces galaxies semblaient trop brillantes, trop grandes et trop évoluées pour leur âge, remettant en question le modèle standard de la cosmologie. Cependant, de nouvelles recherches publiées dans The Astrophysical Journal Letters suggèrent que la formation d'étoiles en rafale, un phénomène qui implique des périodes courtes et intenses de naissance et de mort d'étoiles suivies de phases plus longues et plus calmes, peut expliquer ce mystère.

Les chercheurs ont utilisé des simulations informatiques avancées du projet Feedback of Relativistic Environments (FIRE) pour étudier ce problème. Les simulations ont révélé que la formation d’étoiles en rafale pourrait expliquer la luminosité surprenante observée dans les premières galaxies capturées par JWST. La formation d'étoiles en rafale est courante dans les galaxies de faible masse et se caractérise par des explosions de formation d'étoiles suivies d'explosions de supernova, qui éjectent du gaz qui retombe ensuite pour former de nouvelles étoiles. Cependant, lorsque les galaxies deviennent suffisamment massives, leur gravité maintient la galaxie ensemble et la met dans un état stable, empêchant l’éjection de gaz.

Si elle est confirmée, cette explication éviterait la nécessité de révisions ou d’ajustements du modèle standard de cosmologie. Les résultats mettent en lumière la physique de l’aube cosmique et remettent en question les spéculations antérieures sur l’univers primitif. En fournissant des preuves observationnelles solides, le JWST a considérablement amélioré notre compréhension des détails physiques des galaxies et nous permet de revisiter et d'étudier la physique de l'univers primitif.

Sources:

– Les lettres du journal astrophysique

– Guochao Sun, chercheur postdoctoral à la Northwestern University

– Claude-André Faucher-Giguère, astronome à l'Université Northwestern