Une tournure inattendue : les premières galaxies sont beaucoup plus grandes que prévu, selon une nouvelle étude

By

Une étude récente menée par des astrophysiciens de l’Université Northwestern a révélé que les premières galaxies de l’Univers pourraient ne pas être aussi massives qu’on le pensait auparavant. De nouvelles simulations menées par l’équipe de recherche montrent que ces galaxies semblent plus grandes en raison d’éclatements irréguliers et intenses de formation d’étoiles.

La découverte de ces premières galaxies, apparues moins d’un milliard d’années après le Big Bang, a remis en question les modèles cosmologiques existants. Selon le modèle standard, les galaxies n’ont pas eu suffisamment de temps pour devenir aussi brillantes, massives et matures qu’elles le paraissent. Cet écart a soulevé des questions sur l'âge de l'Univers et l'exactitude des modèles cosmologiques.

L'équipe, dirigée par le chercheur postdoctoral Guochao (Jason) Sun, a utilisé des simulations informatiques avancées dans le cadre du projet Feedback of Relativistic Environments (FIRE). Ces simulations ont permis aux chercheurs de modéliser la formation des galaxies peu après le Big Bang, en tenant compte de l'énergie, de la masse, de la quantité de mouvement et des éléments chimiques. Les simulations ont montré que la formation d’étoiles dans les premières galaxies s’est produite par rafales, avec de nombreuses étoiles se formant en même temps, suivies de périodes d’inactivité.

Ce phénomène, connu sous le nom de « formation d’étoiles éclatées », est rare dans les galaxies modernes comme la Voie lactée, où les étoiles se forment à un rythme constant. Cependant, dans les premières galaxies, des explosions de formation d’étoiles provoquaient d’intenses éclairs de lumière, faisant apparaître ces galaxies plus grandes qu’elles ne le sont en réalité. Les simulations ont reproduit avec succès l'abondance de galaxies brillantes observées par le télescope spatial James Webb (JWST).

Les nouvelles connaissances sur la formation des premières galaxies fournissent des informations inestimables sur la physique du cosmos. En étudiant les plus grandes structures de l'Univers, les astronomes espèrent mieux comprendre les mystères cosmologiques tels que la tension de Hubble, la matière noire et l'énergie noire. Les observations réalisées avec le JWST pendant la période de l’Aube Cosmique, où se sont formées les premières étoiles et galaxies, ont mis en lumière une époque auparavant inaccessible de l’Univers.

Cette étude, publiée dans The Astrophysical Journal Letters, ouvre de nouvelles voies de recherche sur la formation et l'évolution des galaxies. Le phénomène de formation d’étoiles en rafale offre une explication de la luminosité inattendue de ces premières galaxies et offre une nouvelle perspective sur les processus qui ont façonné l’Univers à ses balbutiements.

Sources:

– Les lettres du journal astrophysique (publication)

– Northwestern University (institut de recherche)

– Télescope spatial James Webb (mission NASA)