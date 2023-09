La Harvest Moon de cette semaine : la dernière super lune de l'année

Cette semaine, les observateurs du ciel du monde entier vont se régaler en assistant à la dernière super lune de l'année. La pleine lune à venir, connue sous le nom de « lune des récoltes », apparaîtra plus grande et plus brillante que d’habitude, créant un spectacle à couper le souffle pour ceux qui ont la chance d’en être témoins.

Une super lune se produit lorsqu’une pleine lune coïncide avec l’approche la plus proche de la Lune par rapport à la Terre sur son orbite elliptique. Ce phénomène fait que la lune apparaît jusqu'à 14 % plus grande et 30 % plus lumineuse qu'une pleine lune ordinaire. Le terme « super lune » a été inventé par l’astrologue Richard Nolle en 1979 et a depuis gagné en popularité parmi les passionnés du ciel.

La lune des récoltes est la pleine lune la plus proche de l’équinoxe d’automne, qui tombe vers le 22 septembre. Cette année, la lune des récoltes atteindra son apogée le 20 septembre. Le nom « lune des récoltes » vient de la tradition des agriculteurs utilisant le clair de lune pour prolonger leurs heures de travail pendant la saison des récoltes.

Selon la NASA, le meilleur moment pour observer la lune des récoltes est peu après le coucher du soleil, lorsque la lune est juste au-dessus de l'horizon. À ce moment-là, la Lune pourrait paraître plus grande que d’habitude en raison d’une illusion d’optique provoquée par sa proximité avec les objets environnants à l’horizon.

Bien que la lune des récoltes soit un spectacle magnifique à voir, sa signification va au-delà de son attrait visuel. De nombreuses cultures à travers le monde ont associé la lune des récoltes à une période d’abondance, de gratitude et de célébrations des récoltes. Il symbolise la fin de l’été et le début de l’automne, une période de transition et de réflexion.

Alors, prenez une couverture, trouvez un endroit confortable et profitez de la dernière super lune de l'année. C'est l'occasion rêvée de s'émerveiller devant les merveilles de notre univers et d'apprécier la beauté que nous offre la nature.

Sources:

– « La lune des récoltes de cette semaine sera la dernière super lune de l'année » – Georgia Public Broadcasting.