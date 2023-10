La prochaine éclipse lunaire : un événement céleste spectaculaire

Ce week-end, les observateurs du ciel d’Europe, d’Afrique et d’Asie vont se régaler car ils auront les meilleures chances d’assister à un événement céleste fascinant : une éclipse partielle de Lune. Au cours de ce phénomène rare, une partie de la Lune sera plongée dans l’obscurité lorsqu’elle traversera l’ombre de la Terre. Même s’il ne s’agit peut-être pas d’une éclipse totale de Lune, l’expérience s’annonce néanmoins impressionnante.

Contrairement aux éclipses solaires, qui ne peuvent être observées que depuis certaines régions, les éclipses lunaires sont visibles depuis n'importe quel point de la Terre où la lune est dans le ciel. Cela signifie que les habitants des régions désignées pourront assister à l'intégralité de l'éclipse de samedi, tandis que ceux de l'ouest des États-Unis manqueront malheureusement ce spectacle céleste.

Pour ceux du nord-est des États-Unis, il y a encore de l’espoir ! Alors que la lune commence à se lever à l'est samedi soir, juste au coucher du soleil, les résidents pourront apercevoir la queue de l'éclipse lunaire. La durée de cet événement époustouflant sera relativement courte, puisqu’elle ne durera que 77 minutes.

Si vous êtes déçu d’avoir raté l’éclipse lunaire de ce mois-ci, ne vous inquiétez pas ! Marquez vos calendriers pour la prochaine éclipse lunaire, qui aura lieu le 18 septembre 2024. Même si elle sera également de courte durée, ne durant que 65 minutes, l'éclipse lunaire de 2024 sera visible dans toute l'Amérique du Nord.

Pour vivre l’expérience ultime d’une éclipse lunaire, gardez un œil sur l’éclipse totale de Lune du 7 mars 2025. D’une durée de près de 3.5 heures, avec une totalité de 65 minutes, ce phénomène céleste sera visible dans toute l’Amérique du Nord. Alors, commencez à planifier vos soirées éclipse et prenez rendez-vous avec le cosmos !

QFP

Q : Qu’est-ce qu’une éclipse lunaire ?

R : Une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre passe entre le soleil et la lune, projetant une ombre sur la surface lunaire.

Q : Une éclipse lunaire peut-elle être vue de n’importe où sur Terre ?

R : Oui, les éclipses lunaires sont visibles depuis n’importe quel endroit sur Terre où la lune est dans le ciel.

Q : Aurai-je besoin d’un équipement spécial pour observer une éclipse lunaire ?

R : Contrairement aux éclipses solaires, les éclipses lunaires ne nécessitent pas de lunettes ou d’équipements spéciaux pour être observées. Trouvez simplement une vue dégagée sur le ciel et profitez du spectacle !

Q : Pourquoi l'éclipse lunaire de ce mois-ci est-elle également appelée la Lune du chasseur ?

R : La Lune du Chasseur est le nom donné à la pleine lune d'octobre. Traditionnellement, cette période de l'année est associée à la chasse, car le gibier est engraissé grâce aux primes de la fin de l'été et les températures plus fraîches facilitent le stockage et la conservation de la viande pour l'hiver. De plus, la visibilité accrue du clair de lune pendant cette période facilite la poursuite nocturne des animaux.