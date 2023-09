La super lune des récoltes illumine le ciel d’automne

La lune des récoltes, également connue sous le nom de lune du maïs, ornera le ciel nocturne de jeudi soir jusqu'à vendredi matin. Cette pleine lune, qui se produit le plus près du début de l'automne, tire son nom des agriculteurs qui comptaient sur sa lumière pour travailler tard dans la nuit pour récolter leurs récoltes. Cette année, la lune des récoltes sera une super lune, apparaissant plus grande et plus brillante que d’habitude.

Le phénomène de super lune se produit lorsque la lune est pleine et à son point le plus proche de la Terre. La super lune des récoltes de cette année sera la dernière des quatre super lunes consécutives, après la lune du mâle en juillet, la lune de l'esturgeon le 1er août et la lune bleue le 30 août.

Les astronomes auront l’occasion d’apercevoir une lune proche de la pleine lune dans les jours précédant et suivant le pic. Alors que la lune sera à son maximum vendredi à 5 h 57 HAE, elle sera déjà visible après la tombée de la nuit jeudi.

En plus de la super lune des récoltes, les observateurs du ciel pourront également apercevoir Saturne. Mardi soir, en regardant vers le ciel sud-est, la planète peut être vue légèrement au-dessus et à gauche de la lune.

Il est intéressant de noter que la super lune bleue de cette année, qui s'est levée le mois dernier, a été la dernière à se produire au cours des 14 années suivantes. Les prochaines apparitions de super lunes bleues auront lieu en janvier et mars 2037.

Pour l’avenir, l’automne 2023 promet plusieurs événements célestes passionnants. En octobre, une éclipse solaire « en anneau de feu » sera visible dans le sud-ouest des États-Unis. Il y aura également une lune de chasseur et une éclipse de lune de Vénus en novembre. De plus, la pluie de météores des Andromédides, qui n'a pas été vue depuis 171 ans, culminera en décembre, offrant aux observateurs du ciel environ 60 étoiles filantes.

