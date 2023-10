Révéler les secrets de l'astéroïde Bennu

By

La mission OSIRIS-REx de la NASA a récemment livré des échantillons de l'astéroïde Bennu sur Terre, et les premières analyses ont fourni des informations intéressantes. L’échantillon montre des preuves d’une teneur élevée en eau et en carbone, suggérant la présence des éléments constitutifs de la vie sur notre planète. Cette découverte pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre les origines de la vie sur Terre et le potentiel de vie ailleurs dans l’univers.

Les échantillons ont été révélés au Johnson Space Center de la NASA le 11 octobre, où les scientifiques ont présenté des roches et de la poussière vieilles de 4.5 milliards d'années. La majeure partie de l’échantillon se trouve à l’intérieur du collecteur d’échantillons OSIRIS-REx, avec du matériel visible de Bennu à l’extérieur.

Par ailleurs, l'astronaute de la NASA Frank Rubio est récemment revenu sur Terre après avoir passé un nombre record de 371 jours à bord de la Station spatiale internationale. Lors d'une conférence de presse le 13 octobre, Rubio a réfléchi sur sa mission et le caractère unique de notre planète. Les vols spatiaux prolongés comme celui de Rubio fournissent des données précieuses sur les effets des voyages spatiaux de longue durée sur le corps humain, cruciales pour les futures missions sur la Lune et sur Mars.

De plus, le vaisseau spatial Psyché de la NASA a été lancé avec succès le 13 octobre. Monté au sommet d'une fusée SpaceX Falcon Heavy, Psyché se dirige vers un astéroïde riche en métaux du même nom. Cette mission vise à étudier l’astéroïde et à mieux comprendre comment se sont formées les planètes rocheuses comme la Terre.

Enfin, la NASA a couvert en direct l'éclipse solaire annulaire du 14 octobre. Cet événement céleste rare se produit lorsque la Lune passe devant le Soleil mais ne le recouvre pas complètement, ce qui entraîne un « anneau de feu » dans le ciel. Les habitants des 48 États contigus ont eu l’occasion d’assister à au moins une éclipse partielle.

Ces récents développements dans l'exploration spatiale mettent en évidence les efforts continus de la NASA pour élargir notre compréhension de l'univers et découvrir les secrets des corps célestes.

