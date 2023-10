OSIRIS-REx de la NASA achève une mission historique de retour d'échantillons d'astéroïdes

By

La première mission de retour d'échantillons d'astéroïdes de la NASA, OSIRIS-REx, a atterri avec succès sur Terre le 24 septembre après avoir collecté des échantillons de roche et de poussière de l'astéroïde Bennu. La capsule de retour d'échantillons a été transportée par avion vers le Johnson Space Center de la NASA à Houston, où les échantillons seront stockés et partagés avec des scientifiques du monde entier. Cette mission aidera les astronomes à comprendre comment les planètes se sont formées et comment la vie a commencé, ainsi qu'à fournir des informations sur les astéroïdes géocroiseurs.

Un astronaute de la NASA établit un record américain avec 371 jours dans l'espace

Un autre événement historique a eu lieu le 27 septembre lorsque l'astronaute de la NASA Frank Rubio est revenu sur Terre après avoir passé un record américain de 371 jours dans l'espace. Rubio et deux coéquipiers ont atterri en toute sécurité au Kazakhstan. Cette mission prolongée permettra aux chercheurs d’étudier les effets des vols spatiaux de longue durée sur les humains.

Progrès réalisés dans la mission Artemis II de la NASA sur la Lune

L'étage central de la fusée Artemis II Moon de la NASA, équipé des quatre moteurs RS-25, a été achevé au centre d'assemblage Michoud de la NASA. Les astronautes d'Artemis II ont également effectué le premier d'une série de tests de systèmes au sol intégrés au Kennedy Space Center de la NASA. Artemis II sera la première mission avec équipage de la NASA dans le cadre du programme Artemis, qui vise à faire atterrir les prochains humains sur la Lune.

Aperçu de l'éclipse annulaire « Cercle de feu »

Le 14 octobre, une rare éclipse solaire annulaire sera visible à travers les États-Unis, de l’Oregon au Texas. Une éclipse annulaire se produit lorsque la Lune ne bloque pas complètement le Soleil, créant un effet « anneau de feu ». Cet événement offre l'occasion aux observateurs d'être témoins de ce phénomène unique. Visitez solarsystem.nasa.gov/eclipses pour en savoir plus sur les éclipses.

Sources:

– NASA : Créée en 1958, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) est une agence indépendante du gouvernement fédéral des États-Unis.

– OSIRIS-REx : Lancé en 2016, le vaisseau spatial Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer (OSIRIS-REx) est la première mission de retour d'échantillons d'astéroïdes de la NASA.

– Artemis II : La mission Artemis II fait partie du programme Artemis de la NASA, qui vise à ramener des humains sur la Lune.