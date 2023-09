Présentation de Find Starlink : un outil pour suivre et visualiser les satellites Starlink en temps réel

Vous êtes-vous déjà demandé si vous pouviez repérer les satellites Starlink d'Elon Musk depuis votre position ? Grâce à un nouvel outil appelé Find Starlink, vous pouvez désormais suivre et visualiser ces satellites en temps réel. Bien que la carte Starlink soit accessible au public depuis un certain temps, elle était principalement utilisée pour vérifier la couverture dans des zones spécifiques. Cependant, Find Starlink va encore plus loin en permettant aux utilisateurs de voir la visibilité des satellites, les heures de visualisation optimales et les valeurs de luminosité associées en fonction de leur emplacement ou de leurs coordonnées.

L’un des aspects les plus fascinants de l’observation des satellites Starlink est leur apparence. Lorsqu’ils sont regroupés, ils forment une guirlande lumineuse qui traverse le ciel nocturne. Contrairement à d’autres satellites qui apparaissent comme des points lumineux individuels, la constellation Starlink crée un affichage visuel fascinant.

Find Starlink rappelle aux utilisateurs que même si un satellite peut sembler au-dessus de nous, il est assez courant d'en manquer un groupe. Ces satellites se déplacent à une vitesse étonnante de 300 milles par minute, ce qui permet de les manquer facilement même si vous chronométrez correctement votre observation. Alors ne vous découragez pas si vous ne les apercevez pas tout de suite.

Il est important de noter que Find Starlink est un outil indépendant et n'est pas officiellement affilié à SpaceX ou Starlink. Au lieu de cela, il utilise des coordonnées pour suivre les trajectoires de ces mégaconstellations lorsqu’elles tournent autour de la Terre.

Si vous souhaitez assister à la merveille des satellites Starlink d'Elon Musk, essayez Find Starlink. Entrez votre emplacement ou vos coordonnées et découvrez quand et où vous pourrez apercevoir ces lumières fascinantes qui traversent le ciel.

