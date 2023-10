Capteur de sueur développé pour surveiller les niveaux d'œstrogènes pour la santé des femmes

Des chercheurs de l'Institut de technologie de Californie (Caltech) ont réalisé une avancée majeure dans le domaine de la surveillance de la santé en développant un capteur de sueur spécialement conçu pour mesurer le niveau d'œstradiol, une hormone de la classe des œstrogènes, dans la sueur d'une femme. Cette approche non invasive a le potentiel de fournir des informations précieuses sur la fertilité ainsi que sur les progrès du traitement hormonal substitutif (THS).

Traditionnellement, le suivi de la fertilité reposait sur des méthodes telles que le suivi de la température corporelle, qui n'étaient pas toujours précises. Cependant, le nouveau capteur de sueur offre une solution plus fiable. À mesure que les niveaux d'œstradiol augmentent avant l'ovulation, le capteur peut fournir des alertes plus précoces et plus précises à celles qui tentent de concevoir, que ce soit naturellement ou par fécondation in vitro (FIV).

En plus du suivi de la fertilité, le capteur de sueur pourrait également être bénéfique pour les personnes sous THS. Au lieu d’une surveillance invasive des prises de sang, des lectures continues peuvent être obtenues à partir d’un simple patch adhésif. Cela élimine le besoin de tests sanguins fréquents et offre une méthode moins intrusive pour contrôler les niveaux d’œstradiol.

Le capteur de sueur développé par les chercheurs de Caltech utilise une membrane en plastique flexible dotée de passages microfluidiques qui évacuent la sueur du corps. La sueur est ensuite dirigée vers une chambre contenant des nanoparticules d’or, des films de carbure de titane MXène et un aptamère d’ADN simple brin qui se lie à l’estradiol. Cette conception innovante permet une sensibilité améliorée par rapport aux appareils précédents.

Alors que le capteur en est actuellement aux premiers stades de développement, l’équipe travaille à réduire sa taille pour le rendre plus confortable pour une utilisation à long terme. L'objectif ultime est de miniaturiser le capteur pour en faire un objet portable compact, tel qu'une bague pouvant être placée au doigt du patient.

L'étude menée par l'équipe de recherche a été publiée dans Nature Nanotechnology, fournissant des informations précieuses sur le potentiel des capteurs de sueur pour la surveillance de la santé des femmes.

