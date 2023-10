Le prix Nobel de chimie 2023 décerné pour la découverte et le développement de points quantiques

By

L'Académie royale des sciences de Suède a décerné le prix Nobel de chimie 2023 à Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus et Alexei I. Ekimov pour leur découverte et leur développement remarquables des points quantiques. Les points quantiques sont de minuscules particules qui reproduisent les couleurs en fonction de leur taille, ce qui les rend parfaits pour les écrans de télévision.

Les points quantiques fonctionnent en faisant passer la lumière à travers un filtre qui contient ces points. Le filtre reproduit les couleurs en fonction de la largeur des points quantiques. Un point quantique de sept nanomètres convertit la lumière en rouge, cinq nanomètres la convertit en vert et trois nanomètres la convertissent en bleu. Cette technologie permet une reproduction des couleurs plus précise par rapport aux téléviseurs LED-LCD et OLED traditionnels.

Certains des meilleurs téléviseurs OLED actuellement disponibles utilisent des filtres à points quantiques. Ces téléviseurs sont connus sous le nom de téléviseurs QD-OLED et offrent une précision des couleurs et une luminosité supérieures. Deux téléviseurs QD-OLED s’imposent comme les meilleurs choix du marché.

Le téléviseur OLED Samsung S95C utilise un filtre à points quantiques pour améliorer sa luminosité et la précision des couleurs. Il est fortement recommandé pour sa luminosité impressionnante et le boîtier One Connect pratique pour la gestion des câbles. Ce téléviseur détient actuellement le titre du meilleur téléviseur OLED testé par les experts.

Le téléviseur OLED Sony Bravia XR A95K était l'ancien leader de la catégorie des téléviseurs OLED, mais a été dépassé par le S95C. Il offre des couleurs et une luminosité exceptionnelles, notamment en HDR, grâce à son filtre à points quantiques. Sony a également lancé le téléviseur OLED Sony Bravia XR A95L, qui promet une luminosité encore meilleure que son prédécesseur.

En choisissant un téléviseur OLED doté de la technologie primée de points quantiques, les consommateurs peuvent être assurés d'investir dans une expérience visuelle supérieure. Ces téléviseurs offrent une reproduction des couleurs et une luminosité améliorées, ce qui en fait le premier choix pour ceux qui cherchent à améliorer leur configuration de divertissement à domicile.

Source : Académie royale des sciences de Suède