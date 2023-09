Défis liés à l'observation des atmosphères des planètes TRAPPIST-1

Les efforts visant à étudier l'atmosphère des planètes du système TRAPPIST-1 ont été entravés par l'activité à la surface de l'étoile naine rouge en son centre, selon de nouvelles découvertes du télescope spatial James Webb (JWST). L'instrument MIRI (Mid-Infrared Instrument) du JWST a observé la planète la plus intérieure, TRAPPIST-1b, et a découvert qu'il s'agissait probablement d'une roche stérile sans atmosphère significative. Des résultats similaires ont été obtenus pour la deuxième planète du système, TRAPPIST-1c. Ces deux planètes ressemblent à Mercure, la planète la plus intérieure de notre système solaire.

Les astronomes dirigés par Olivia Lim de l'Université de Montréal ont pris le tout premier spectre d'une planète du système TRAPPIST-1, plus précisément TRAPPIST-1b. Le spectre capturé par l'imageur proche infrarouge et le spectrographe sans fente (NIRISS) de JWST n'a pas montré de preuve d'une atmosphère épaisse dominée par l'hydrogène. Cependant, les observations ont révélé que l’influence de l’étoile domine les mesures, ce qui rend difficile de déterminer si TRAPPIST-1 est potentiellement habitable ou non.

L'observation de l'atmosphère d'une exoplanète nécessite d'utiliser la spectroscopie de transmission. Lorsqu'une planète traverse son étoile, une partie de la lumière des étoiles traverse l'atmosphère de la planète. Les scientifiques peuvent analyser cette lumière pour identifier les gaz présents dans l’atmosphère. Cependant, les étoiles naines rouges comme TRAPPIST-1 sont connues pour leur activité, telle que leurs facules brillantes et leurs taches stellaires sombres, qui interfèrent avec la mesure du spectre d'une planète.

Les facules et les taches stellaires créent des lignes contrastées claires et sombres qui peuvent être confondues avec des lignes d'absorption. Les éruptions stellaires, événements imprévisibles au cours desquels l’étoile s’éclaire temporairement, affectent également les mesures. L'équipe d'Olivia Lim a utilisé deux approches pour atténuer ces défis. Ils ont modélisé l'activité stellaire et l'ont supprimée des données, et ont également modélisé ensemble la contamination stellaire et l'atmosphère de la planète. Les deux approches ont donné le même résultat : TRAPPIST-1b ne possède pas d'atmosphère d'hydrogène épaisse et le spectre peut être entièrement expliqué par l'activité de l'étoile.

Cependant, il reste incertain si TRAPPIST-1b possède une atmosphère plus fine de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone ou de méthane, car les incertitudes introduites par l'activité de l'étoile sont actuellement supérieures à la précision requise pour détecter une telle atmosphère. Ces défis poseront des problèmes importants lors de l'observation des autres planètes du système TRAPPIST-1, notamment celles situées dans la zone habitable, car l'activité de l'étoile rendra difficile l'identification des signaux atmosphériques.

Les résultats ont été publiés dans The Astrophysical Journal Letters.

