Un chercheur adolescent découvre une guêpe capable de percer le plastique

Dans le cadre d'une découverte remarquable, un chercheur adolescent nommé Matvey Nikelshparg a découvert qu'une espèce de guêpe parasitoïde a la capacité de percer le plastique. Nikelshparg, passionné par l'étude des guêpes parasitoïdes, a fait cette découverte en menant des expériences avec les insectes dans son laboratoire personnel.

L'espèce en question, Eupelmus messene, est une petite guêpe qui pond généralement ses œufs sur ou à l'intérieur d'autres insectes. Ces guêpes utilisent un organe appelé ovipositeur pour percer les excroissances végétales durcies, appelées galles, qui protègent les larves d'autres espèces de guêpes. Cependant, Nikelshparg a observé que la guêpe E. messene pouvait utiliser son ovipositeur pour percer une boîte de Pétri en plastique et pondre un œuf à l'extérieur du récipient.

Nikelshparg a rapporté ses découvertes dans The Journal of Hymenoptera Research. Il a mené des expériences pour explorer ce qui se passerait lorsque plusieurs guêpes E. messene seraient placées avec une larve hôte unique dans une boîte de Pétri. Alors que la plupart des guêpes ont immédiatement attaqué la larve, un individu a plutôt choisi de percer la paroi en polystyrène du plat. Ce comportement a été observé chez huit guêpes élevées sur 56.

Le processus de perçage du plastique prenait plus de deux heures aux guêpes, pendant lesquelles elles prenaient des pauses pour déjeuner ou boire. Les chercheurs ont également noté que le mouvement de forage de la guêpe différait de celui de son forage dans les galles. Il est apparu que les guêpes avaient un comportement de forage flexible lorsqu'il s'agissait de surfaces en plastique.

La capacité de ces guêpes à pénétrer dans le plastique soulève des questions intrigantes. On ne sait pas comment les guêpes perforent la surface lisse de la boîte de Pétri, d'autant plus que les fissures, qu'elles exploitent habituellement dans les galles, ne sont pas présentes dans le plastique. De plus, on ignore pourquoi d’autres espèces apparentées ne présentent pas le même comportement.

Cette découverte pourrait avoir des implications plus larges dans la compréhension des outils de perforation de divers insectes, notamment les moustiques porteurs de maladies. Cela pourrait même conduire au développement de nouveaux équipements chirurgicaux inspirés des capacités de forage des guêpes.

