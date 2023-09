L'observatoire Chandra de la NASA jette un nouvel éclairage sur l'explosion d'une étoile

By

L'observatoire de rayons X Chandra de la NASA a fourni aux astronomes de nouvelles informations remarquables sur une explosion d'étoile observée pour la première fois au milieu du XIXe siècle. L'explosion s'est produite à Eta Carinae, un système d'étoiles binaires situé à environ 19 7,500 années-lumière. Au cours de deux décennies, l'observatoire a collecté des données qui ont maintenant été compilées dans un film, révélant l'expansion continue de l'éruption stellaire à des vitesses allant jusqu'à 4.5 millions de kilomètres par heure.

Eta Carinae est composée de deux étoiles massives, l'une ayant environ 90 fois la masse du Soleil et l'autre environ 30 fois la masse du Soleil. Au XIXe siècle, le système a connu une explosion massive connue sous le nom de « Grande Éruption », au cours de laquelle Eta Carinae a expulsé entre 19 et 10 fois la masse du Soleil. Cela a abouti à la formation d’une paire de nuages ​​de gaz, connus sous le nom de nébuleuse de l’Homonculus, sur les côtés opposés des étoiles.

Une étude récente menée par Michael Corcoran au Goddard Space Flight Center de la NASA a utilisé les données de Chandra et du XMM-Newton de l'Agence spatiale européenne pour découvrir une faible coquille de rayons X jusqu'alors inconnue à l'extérieur de la nébuleuse de l'Homunculus. Corcoran a interprété cette coquille comme l'onde de souffle de la Grande Éruption, suggérant que la nébuleuse et la coquille externe provenaient de matériaux expulsés d'Eta Carinae avant l'éruption de 1843.

L’étude a également révélé que la luminosité des rayons X d’Eta Carinae a diminué avec le temps, conformément aux observations précédentes. À l'aide d'un modèle simple, les chercheurs ont estimé la luminosité des rayons X du système stellaire au moment de la Grande Éruption et l'ont combinée avec la vitesse du matériau éjecté pour déterminer que l'éruption consistait probablement en deux explosions. La première impliquait une éjection rapide d’un gaz rapide de faible densité, suivie d’une éjection plus lente d’un gaz plus dense qui a finalement formé la nébuleuse de l’Homonculus.

Cette étude, publiée dans The Astrophysical Journal, conforte l'hypothèse selon laquelle la Grande Éruption aurait été déclenchée par la fusion de deux étoiles dans ce qui était à l'origine un système triple. Cette fusion expliquerait la structure annulaire observée dans les rayons X, car la matière est éjectée dans un plan plat.

Dans l'ensemble, l'observatoire Chandra de la NASA a fourni aux astronomes de nouvelles informations précieuses sur l'explosion de l'étoile Eta Carinae, mettant en lumière les mécanismes et l'histoire de cet événement céleste fascinant.

