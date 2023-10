La NASA va explorer un étrange astéroïde métallique nommé Psyché

By

La NASA se lance dans une mission ambitieuse visant à explorer un astéroïde nommé Psyché, qui serait principalement composé de métal. Dirigée par Lindy Elkins-Tanton de l'Arizona State University, cette mission marque la première fois que la NASA visite un monde doté d'une surface métallique. Contrairement aux missions précédentes axées sur la roche, la glace ou le gaz, la sonde spatiale Psyché vise à fournir des informations sur la formation de planètes dotées de noyaux riches en métaux.

Mesurant à peu près la taille du Massachusetts, l'astéroïde Psyché a été découvert en 1852. Les chercheurs estiment qu'il est composé d'environ 30 à 60 % de métal en raison de sa haute densité. Malgré une connaissance limitée de son apparence physique, le vaisseau spatial capturera des images une fois qu’il atteindra l’astéroïde en août 2029.

Les scientifiques pensent que Psyché pourrait comporter des cratères entourés de pointes de fer, résultant de la solidification du métal en fusion généré par l'impact. L’astéroïde pourrait également révéler de grandes falaises métalliques et des restes de coulées de lave jaune verdâtre. Les observations actuelles permettent uniquement aux télescopes de voir Psyché comme un point lumineux, car il se trouve à plus de 150 millions de kilomètres dans la région externe de la principale ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter.

Le vaisseau spatial Psyche sera lancé depuis le Kennedy Space Center en Floride au sommet d'une fusée SpaceX, la première opportunité de lancement étant prévue jeudi matin à 10 h 16 HAE.

Cette mission représente une opportunité unique pour les scientifiques d'approfondir la formation et la composition des corps célestes, mettant ainsi en lumière l'histoire du noyau de notre propre planète.

Sources:

– Radio publique nationale

– NASA/JPL-Caltech