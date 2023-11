Nouvelles découvertes sur Ganymède : percer les secrets de la plus grande lune de Jupiter

La mission Juno de la NASA a franchi une étape révolutionnaire en découvrant de nouvelles découvertes importantes sur Ganymède, la plus grande lune de Jupiter. Lors d'un survol rapproché, le spectromètre Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) du vaisseau spatial a fait une découverte étonnante, détectant des sels minéraux et des composés organiques à la surface de la lune. Cette avancée majeure, publiée dans Nature Astronomy, a fourni aux scientifiques des informations inestimables sur la composition de Ganymède et sur l'énigmatique océan caché sous sa croûte glacée.

Ganymède, une lune plus grande que la planète Mercure, captive les chercheurs depuis des années en raison de son vaste océan interne. Bien que des observations antérieures du vaisseau spatial Galileo de la Nasa et du télescope spatial Hubble aient fait allusion à la présence de sels et de matières organiques, le niveau de résolution était insuffisant pour établir des preuves concluantes.

Cependant, le 7 juin 2021, Juno a effectué un survol sensationnel de Ganymède, naviguant à 650 milles de la surface de la lune. Au cours de cette rencontre extraordinaire, l'instrument JIRAM a capturé des images et des spectres infrarouges remarquables, dévoilant les détails complexes du terrain de la Lune.

Les données collectées par Juno ont étonné les scientifiques par leur niveau de détail sans précédent, présentant une résolution spatiale supérieure à 0.62 mile par pixel. Cela a permis la détection et l'analyse de caractéristiques spectrales distinctives dans des matériaux autres que la glace à base d'eau, notamment le chlorure de sodium hydraté, le chlorure d'ammonium, le bicarbonate de sodium et des aldéhydes potentiellement aliphatiques.

Phrase descriptive : Ces découvertes extraordinaires font allusion à l'histoire fascinante de la formation de Ganymède, car la présence de sels ammoniacaux suggère que la lune pourrait avoir accumulé des matériaux suffisamment froids pour condenser l'ammoniac. De plus, les sels carbonatés proviennent potentiellement de glaces riches en dioxyde de carbone.

Remarquablement, les concentrations les plus élevées de sels et de matières organiques ont été découvertes dans des terrains sombres et lumineux situés à des latitudes spécifiques, protégées du champ magnétique intense de Jupiter. Cette observation intrigante indique que les matériaux détectés pourraient être des restes d'une saumure océanique profonde qui avait autrefois atteint la surface gelée de Ganymède.

Au fur et à mesure que la mission Juno progresse, elle continue de percer les mystères de Jupiter et de ses diverses lunes. Outre ses découvertes révolutionnaires sur Ganymède, Juno a également observé de près Europe et s'apprête désormais à enquêter sur Io lors de son prochain survol.

