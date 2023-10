Trouvez votre endroit idéal avec une nouvelle carte pour les prochaines éclipses solaires

Êtes-vous prêt pour un spectacle céleste ? Deux organisations, The Planetary Society et The Eclipse Company, ont créé une carte interactive pour vous aider à trouver les meilleurs emplacements d'observation pour les prochaines éclipses solaires d'octobre 2023 et d'avril 2024. Ces éclipses sont très attendues, l'éclipse de 2024 étant la dernière. traverser l'Amérique du Nord au cours des deux prochaines décennies.

La carte fournit une mine d'informations pour aider à la fois les photographes et les observateurs généraux. Il identifie non seulement des emplacements spécifiques, mais intègre également des détails sur la couverture nuageuse, la pollution lumineuse, la durée de l'éclipse et les phénomènes d'éclipse. Il comprend même des informations sur les parcs locaux, les événements et les options d'hébergement, ce qui en fait un outil complet pour planifier votre expérience d'éclipse.

Le co-fondateur de The Eclipse Company, Jesse Tomlinson, met l'accent sur l'expérience transformatrice d'être témoin d'une éclipse et espère que cette carte incitera davantage de personnes à s'immerger pleinement dans le phénomène. La carte est conçue pour être facile à utiliser et vise à faire preuve d'empathie envers ceux qui recherchent des emplacements de visualisation optimaux sur le chemin de la totalité.

Bill Nye, PDG de la Planetary Society, souligne l'aspect éducatif de la carte, garantissant que les passionnés se sentent informés et inspirés lors de la préparation de l'événement. La carte indique également quels phénomènes peuvent être observés à chaque endroit, comme la vue de la couronne solaire et l'apparition des perles de Baily le long du limbe de la Lune.

Les cartes d’octobre 2023 et d’avril 2024 sont des ressources gratuites disponibles sur le site Web de The Eclipse Company. Les organisations à l’origine de la carte partagent le désir d’aider le plus grand nombre de personnes possible à vivre ces rares éclipses solaires. Ainsi, que vous soyez un photographe chevronné ou un observateur d'éclipse pour la première fois, utilisez cette carte pour choisir votre endroit idéal et rendre votre expérience d'éclipse extraordinaire.

Source : La Planetary Society, The Eclipse Company