Le satellite BlueWalker 3 surprend les scientifiques en étant l'objet le plus brillant du ciel nocturne

Les scientifiques ont été étonnés le 2 octobre lorsqu'ils ont découvert que l'objet le plus brillant visible dans le ciel nocturne n'était pas un corps céleste naturel, mais plutôt le prototype de satellite BlueWalker 3. On pense généralement que les étoiles et les planètes sont les objets les plus brillants du ciel nocturne, le Soleil étant le plus brillant pendant la journée. Cependant, le prototype de satellite BlueWalker 3 a défié ces attentes.

Le satellite BlueWalker 3, propriété de la société AST Space Mobile, fait partie d'un groupe de satellites en projet nommé Bluebirds. Il s’agit d’un énorme satellite de 693 pieds carrés qui fonctionne comme un miroir, réfléchissant la lumière du soleil vers la Terre et créant une luminosité exceptionnelle dans le ciel nocturne. Le satellite est le précurseur d'une gamme plus large de satellites commerciaux qui fourniront des services mobiles et à large bande dans le monde entier.

Un rapport publié par Nature a révélé que le satellite BlueWalker 3 surpasse de loin la plupart des étoiles du ciel nocturne. Sa luminosité est mesurée sur une échelle de magnitude, et avec une magnitude de +0.4, elle se classe parmi les dix étoiles les plus brillantes du ciel s'il s'agissait d'une étoile.

Cependant, cette nouvelle luminosité suscite des inquiétudes parmi les astronomes. Alors que la société AST Space Mobile prévoit de lancer un groupe d’environ 90 satellites similaires, on craint que le ciel nocturne ne devienne encombré de lumière artificielle. Patrick Seitzer, astronome émérite de l'Université du Michigan, a exprimé ses appréhensions quant à l'avenir du ciel nocturne, déclarant que « nous allons voir un très grand nombre de grands satellites lancés au cours de la prochaine décennie ».

La luminosité du satellite BlueWalker 3 dépasse d'un facteur 400 la recommandation de l'Union astronomique internationale. Cette luminosité impressionnante a non seulement surpris les scientifiques, mais a également déclenché une conversation sur l'impact des satellites artificiels sur notre vision du ciel nocturne.

