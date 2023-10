Les sons de Pando : écouter la communication de l'arbre ancien

Des enregistrements ont récemment été réalisés qui nous permettent d'entendre les sons produits par l'un des organismes vivants les plus étendus et les plus anciens de la Terre. Le pando, forêt massive formée d'un seul arbre, est une plante remarquable appartenant à l'espèce du peuplier faux-tremble. Avec 47,000 100 tiges possédant toutes un ADN identique, Pando s'étend sur 12,000 acres dans l'Utah. Avec un âge estimé à 6,000 24 ans, cette entité vivante colossale pèse XNUMX XNUMX tonnes et possède des tiges arborescentes pouvant atteindre XNUMX mètres.

L'artiste sonore Jeff Rice a collaboré avec Friends of Pando pour enregistrer les sons de cet organisme caché. En plaçant un hydrophone dans un creux à la base d'une branche et en l'enfilant jusqu'aux racines de l'arbre, Rice a découvert un son faible, capturant même les vibrations lors d'un orage. L'artiste pense que les vibrations sont causées par des millions de feuilles de la forêt qui vibrent et transmettent leurs vibrations à travers les branches et dans la terre.

Le système racinaire de Pando est interconnecté, comme en témoignent les bruits sourds capturés lorsqu'une branche est tapée à distance. Alors que les systèmes racinaires partagés sont courants chez les espèces de peupliers faux-trembles, le Pando se distingue par sa taille et son âge remarquables.

Cette opportunité inédite d’écouter les sons du Pando possède un potentiel à la fois artistique et scientifique. Lance Oditt, le fondateur de Friends of Pando, voit le potentiel d'utiliser ces données solides dans des études scientifiques pour mieux comprendre le vaste système hydraulique caché sans causer de dommages.

Jeff Rice a souligné l'importance des sons naturels dans les études environnementales, affirmant qu'ils constituent un enregistrement de la biodiversité locale et peuvent être utilisés pour mesurer les changements environnementaux. Malheureusement, Pando est actuellement dans un état de déclin en raison des activités humaines telles que le défrichement de son habitat et l'éradication des prédateurs qui contribuent à contrôler les populations d'herbivores. Cela suscite des inquiétudes quant à l’avenir de cet organisme extraordinaire et de l’écosystème qu’il soutient.

