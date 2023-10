Comment les tortues luth luttent contre la salinité de l'océan

L'eau est essentielle à la vie, mais comme 96 % de l'eau de la Terre se trouve dans les océans, la majeure partie est imbuvable en raison de sa forte teneur en sel. Cependant, certaines espèces ont développé des moyens ingénieux pour prospérer dans cet environnement salé. Dans son livre « The Blue Machine : How the Ocean Works », l’océanographe Helen Czerski se penche sur les adaptations fascinantes des tortues luth à l’extrême salinité de leur environnement.

Les tortues luth naviguent dans les eaux turquoise brumeuses au large de la Nouvelle-Écosse, entourées de fragments de vie organique à la dérive. Ces tortues ont parcouru des milliers de kilomètres depuis leurs aires de reproduction dans les Caraïbes et ont désormais faim. Au niveau moléculaire, leurs corps sont similaires au nôtre, avec des concentrations de sel plus faibles. Leur peau coriace agit comme une barrière protectrice, empêchant l’excès de sel de pénétrer dans leur corps.

Même si la plupart des vertébrés océaniques ne boivent pas d’eau, ils sont néanmoins confrontés au défi de maintenir l’équilibre hydrique et d’empêcher l’entrée du sel. La tortue luth excelle à ce jeu. Se nourrissant principalement de méduses, aussi salées que l'océan, la tortue consomme trois fois plus de sel que de nourriture à chaque bouchée. Pour lutter contre cela, les tortues luth possèdent des glandes salines spécialisées qui éliminent l’excès de sel et le sécrètent par leurs canaux lacrymaux. Ces larmes sont épaisses et visqueuses, contenant près de deux fois la concentration en sel de l’océan. Pour survivre, la tortue doit « pleurer » environ 8 litres (2 gallons) de larmes toutes les heures.

L’adaptation des tortues luths à la salinité de leur environnement est à la fois ingénieuse et déchirante. Ils avancent sans relâche dans l’eau, économisant et extrayant les nutriments, tout en expulsant l’excès de sel par leurs larmes. Ce processus constant leur permet de survivre et de prospérer dans l’étreinte salée de l’océan.

Sources:

–Czerski, H. (2023). La machine bleue : comment fonctionne l'océan. WW Norton & Compagnie.