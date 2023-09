Mission OSIRIS-REx de la NASA : un vaisseau spatial revient avec un échantillon d'astéroïde, pas des zombies

By

Les cinéphiles se souviendront peut-être du scénario fictionnel du film La Nuit des morts-vivants où les morts-vivants sont attribués aux radiations d'une sonde spatiale revenant de Vénus. Bien qu'il s'agisse d'un concept de film divertissant, la NASA tient à assurer à tout le monde que sa récente mission n'implique pas de zombies. Dimanche, la sonde spatiale OSIRIS-REx a achevé avec succès son voyage aller-retour de sept ans vers l'astéroïde 101955 Bennu, ramenant un échantillon de roches et de poussière.

L'administrateur de la NASA, Bill Nelson, a précisé que Bennu est un astéroïde potentiellement dangereux en raison de sa faible probabilité d'impacter la Terre. Cependant, cette désignation ne doit pas être confondue avec les dangers sur le thème des zombies décrits dans le film de George A. Romero. L’objectif principal de cette mission est de recueillir des informations précieuses sur la composition primitive de notre système solaire. Les scientifiques espèrent que le contenu de l'astéroïde offrira un aperçu de la formation planétaire, des molécules organiques et de la possibilité de présence d'eau liquide.

Après un voyage de trois ans, OSIRIS-REx a déposé sa capsule de retour d'échantillons au-dessus de l'Utah. La capsule est ensuite descendue dans l’atmosphère et doucement parachutée jusqu’au sol. Le personnel de la NASA s'est approché de la capsule avec prudence, s'assurant que toutes les mesures de sécurité étaient en place. Bien que la JAXA, l'agence spatiale japonaise, ait déjà accompli des missions similaires sans incident, la NASA a pris des précautions supplémentaires pour prévenir toute contamination potentielle.

La capsule OSIRIS-REx a été immédiatement transférée dans une salle blanche et soumise à un flux continu d'azote. Ce processus vise à maintenir la pureté de l'échantillon à des fins de recherche. L’objectif principal est d’éviter toute interaction potentielle avec la matière terrestre, et non d’empêcher une épidémie de zombies au Johnson Space Center.

Pour élargir le champ de la recherche, la NASA prévoit de distribuer jusqu'à un quart de l'échantillon Bennu aux scientifiques du monde entier. L'équipe OSIRIS-REx, composée de 233 scientifiques issus de 38 institutions, recevra une partie de l'échantillon. L'Agence spatiale canadienne et la JAXA recevront également des portions plus petites, tandis que la majorité sera conservée au Centre spatial Johnson de la NASA pour les futurs scientifiques.

Pendant ce temps, la sonde spatiale OSIRIS-REx poursuit son exploration et est désormais en route vers sa prochaine destination, l'astéroïde 99942 Apophis. Les efforts de la NASA pour comprendre les mystères de l'espace ont parcouru un long chemin depuis le film La Nuit des morts-vivants, mais rassurez-vous, le retour de la mission OSIRIS-REx n'implique aucune créature mort-vivante.

