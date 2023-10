La magnifique NGC 6951 : une œuvre d’art dans l’espace

By

Le télescope spatial Hubble nous a fourni d’innombrables images époustouflantes de galaxies au fil des années, et le dernier ajout à sa collection ne fait pas exception. Située à 78 millions d'années-lumière, NGC 6951 est une galaxie spirale barrée qui séduit par ses bras spiraux bleu vif, ses amas d'étoiles et ses traînées de poussière orange foncé. Le centre de la galaxie abrite un trou noir supermassif entouré d’un anneau d’étoiles, de gaz et de poussière, appelé anneau circumnucléaire.

Les données de l'image de NGC 6951 ont été collectées à l'aide de la caméra à grand champ 3 et de la caméra avancée pour les enquêtes de Hubble, qui ont été installées lors de missions d'entretien par des astronautes en 2009. Cette image époustouflante est le résultat de leurs efforts, nous permettant d'être témoin de la beauté de cette image. royaume lointain.

NGC 6951 a également une histoire fascinante, avec ses taux de formation d'étoiles les plus élevés il y a environ 800 millions d'années. Après une interruption de 300 millions d’années, l’usine à étoiles a redémarré et, au cours des 25 dernières années, la galaxie a été témoin de six explosions majeures de supernova. L'âge moyen des amas d'étoiles de NGC 6951 est d'environ 200 à 300 millions d'années, certains pouvant atteindre un milliard d'années.

Formellement classée comme galaxie Seyfert de type II, NGC 6951 émet un rayonnement infrarouge important et contient en son centre une matière gazeuse à déplacement lent. Cependant, certains astronomes la classent également comme une galaxie de région de raie d'émission nucléaire à faible ionisation (LINER), qui émet des atomes faiblement ionisés ou neutres. La combinaison de ces caractéristiques fait de NGC 6951 un objet céleste unique et captivant.

Chaque jour entre le 2 et le 7 octobre, la NASA dévoilera une nouvelle image prise par le télescope spatial Hubble dans le cadre de sa campagne de diffusion d'images. NGC 6951 n’est que l’une des nombreuses merveilles de l’univers que Hubble continue de révéler, nous rappelant la beauté infinie qui se trouve au-delà de notre monde.

