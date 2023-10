L’avenir radieux des téléphones satellites : le satellite BlueWalker 3 et la question de la pollution lumineuse

Le satellite BlueWalker 3, développé par AST SpaceMobile, a récemment fait la une des journaux grâce à sa technologie révolutionnaire qui transforme les smartphones ordinaires en téléphones satellites. Cependant, ce satellite innovant suscite également des inquiétudes quant au problème croissant de la pollution lumineuse.

Selon une étude publiée dans la revue Nature, le satellite BlueWalker 3 est devenu l'un des objets les plus brillants visibles dans le ciel nocturne. Cela pose un problème aux astronomes et aux chercheurs, car cela pourrait potentiellement interférer avec leurs observations des corps célestes. La luminosité du satellite est comparable à celle de la huitième étoile la plus brillante visible depuis la Terre, Procyon. Seules la Lune, Jupiter, Vénus et sept étoiles sont plus brillantes que BlueWalker 3.

La luminosité d'un satellite est directement liée à sa taille, les satellites plus gros réfléchissant davantage de lumière. Le BlueWalker 3 est actuellement le satellite le plus brillant en orbite terrestre basse en raison de sa taille importante, avec un réseau de 64 mètres carrés. Cependant, ce satellite n'est qu'un prototype pour une constellation de satellites encore plus grands développés par AST SpaceMobile et soutenus par AT&T.

La pollution lumineuse créée par ces satellites peut avoir divers effets négatifs. Pour les astronomes, cela peut rendre difficile l’identification des constellations et l’observation des nébuleuses, des nuages ​​de poussière et d’autres détails célestes. La faune, comme les oiseaux qui naviguent à la lumière des étoiles, peut également être affectée par le ciel nocturne plus lumineux. De plus, la valeur culturelle et spirituelle de l’observation des étoiles pourrait être diminuée si la pollution lumineuse continue d’augmenter.

Même si le BlueWalker 3 et les satellites similaires offrent un accès Internet et des capacités de communication améliorés, les efforts visant à minimiser la pollution lumineuse doivent être une priorité. Les acteurs de l’industrie peuvent explorer des modifications de conception pour réduire la quantité de lumière réfléchie par les satellites. De plus, les régulateurs pourraient envisager d'inclure des évaluations de l'impact d'un satellite sur le ciel nocturne dans le cadre du processus d'autorisation avant le lancement.

En conclusion, le satellite BlueWalker 3 représente l'avenir des téléphones par satellite, mais sa luminosité suscite des inquiétudes quant à la pollution lumineuse. Trouver un équilibre entre les progrès technologiques et la préservation de notre ciel nocturne et de son importance écologique et culturelle est crucial pour un avenir durable.

Sources:

– Justine Calma, le satellite BlueWalker 3 d'AST SpaceMobile transforme les smartphones en téléphones satellite, The Verge.

– Article de recherche : Jeremy Tregloan-Reed et al., Nature.