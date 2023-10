La NASA révèle des découvertes passionnantes sur l'échantillon d'astéroïde d'OSIRIS-REx

By

La mission de sept ans de la NASA visant à prélever un échantillon de l'astéroïde Bennu a finalement donné des résultats. Après avoir parcouru près de 4 milliards de kilomètres, le vaisseau spatial OSIRIS-REx a réussi à collecter un échantillon de roche de Bennu en 2020 et à le ramener sur Terre en septembre. Aujourd’hui, les scientifiques de la NASA analysent l’échantillon pour découvrir son histoire scientifique.

Lors d'un événement de révélation publique, l'administrateur de la NASA, Bill Nelson, a partagé la nouvelle passionnante. L’échantillon contient des cailloux et des particules d’astéroïdes sombres de couleur charbon, ainsi que des minéraux argileux hydratés, de l’eau, du carbone et des molécules organiques. Selon Nelson, ces éléments sont cruciaux pour comprendre les origines de notre propre planète et son potentiel d’hébergement de la vie.

Dante Lauretta, chercheur principal d'OSIRIS-REx, a expliqué l'importance du carbone dans l'échantillon. Il a déclaré que les minéraux argileux, qui contiennent de l'eau, ont probablement fourni de l'eau à la Terre il y a des milliards d'années, rendant ainsi notre planète habitable. La présence de soufre, accompagné d'acides aminés, suggère le potentiel de processus biologiques. De plus, les particules de magnétite peuvent avoir joué un rôle dans l’évolution organique et dans les réactions catalysantes.

Daniel Glavin, responsable de l’analyse des échantillons, a présenté la matière organique présente dans l’échantillon, la décrivant comme « chargée de matières organiques ». Les résultats ont de vastes implications pour la compréhension des origines et du potentiel de la vie non seulement sur Terre mais également sur d’autres planètes comme Vénus et Mars.

L'échantillon, stocké dans une salle blanche spécialement construite dans le bâtiment 31 du Johnson Space Center, ne représente qu'une petite partie de la collection entière. Au cours des deux prochaines années, une équipe de 230 scientifiques du monde entier analysera l’échantillon. Dans six mois, la NASA publiera un catalogue d’échantillons pour faciliter des études plus approfondies.

Les scientifiques compareront également l'échantillon de Bennu avec l'astéroïde riche en carbone Ryugu, qui a été échantillonné par la mission Hayabusa2 de l'agence spatiale japonaise en 2020. La comparaison fournira des informations précieuses sur les similitudes et les différences entre ces deux astéroïdes.

L’abondance de l’échantillon permet des analyses futures avec des technologies avancées, garantissant ainsi que sa valeur continue de se déployer. La NASA vise à inspirer la « génération Artemis » de jeunes étudiants en ouvrant de nouvelles perspectives sur la formation de notre système solaire et le potentiel de vie au-delà de la Terre.

Sources : NASA