Des faits incroyables que vous n’avez probablement jamais entendus auparavant

Saviez-vous que le miel ne se gâte jamais ? Les archéologues ont découvert des pots de miel dans d'anciennes tombes égyptiennes vieilles de plus de 3,000 XNUMX ans et encore parfaitement comestibles. Le miel contient des conservateurs naturels et une faible teneur en humidité qui empêche la croissance des bactéries et des levures.

En parlant des temps anciens, saviez-vous que Cléopâtre vivait plus près de la construction de Pizza Hut que de la construction de la Grande Pyramide de Gizeh ? Le règne de Cléopâtre prit fin en 30 avant JC, tandis que la Grande Pyramide fut achevée vers 2560 avant JC. Pizza Hut, quant à elle, a été créée en 1958.

Si vous êtes un fan du Titanic, vous serez surpris d'apprendre qu'il y a encore des survivants en vie aujourd'hui. Millvina Dean, la plus jeune passagère du Titanic, est décédée en 2009, mais quelques autres ont eu la chance d'échapper à la tragédie et de vivre longtemps.

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les ananas sont appelés ananas alors qu'ils n'ont rien à voir avec les pins ? Eh bien, il s’avère que le nom « ananas » vient de la ressemblance du fruit avec des pommes de pin. Le mot « pomme » a été ajouté plus tard en raison de sa saveur sucrée et semblable à celle de la pomme.

Voici un autre fait époustouflant : les humains sont allés sur la lune plus de fois que dans la partie la plus profonde de l'océan. Alors que 12 personnes ont marché sur la Lune, seules trois ont atteint le fond de la fosse des Mariannes, le point le plus profond de l'océan situé dans le Pacifique occidental.

