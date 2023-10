Une planète métal extrême : GJ 367b

Les scientifiques ont récemment découvert une exoplanète extrême, GJ 367b, presque entièrement constituée de fer solide. Ce « super Mercure » orbite autour de son étoile en seulement 7.7 heures et a été détecté pour la première fois par le chasseur de planètes TESS de la NASA en 2015. Des mesures supplémentaires effectuées à l'aide du spectrographe HARPS de l'ESO ont confirmé que GJ 367b est presque deux fois plus dense que la Terre. Les estimations de masse et de rayon suggèrent que la planète possède un noyau de fer qui représente plus de 90 % de sa composition.

On pense que GJ 367b aurait pu être autrefois le noyau d’une ancienne planète rocheuse. Les chercheurs pensent que les couches externes de la planète pourraient avoir été détruites par des collisions ou des rayonnements intenses. Une autre possibilité est que les interactions gravitationnelles avec d’autres planètes aient provoqué la migration de GJ 367b vers son étoile.

La nature dense du GJ 367b soulève des questions sur sa formation. On ne sait pas vraiment comment une planète de faible masse et de haute densité comme celle-ci aurait pu se former. Les explications possibles incluent la formation d'un matériau plus riche en fer que celui que l'on trouve habituellement dans les disques protoplanétaires.

L'étude de GJ 367b et de ses caractéristiques uniques pourrait fournir un aperçu de la formation et de l'évolution des planètes rocheuses avec de courtes périodes orbitales. Des recherches plus approfondies sur cette planète métallique pourraient aider les scientifiques à mieux comprendre la diversité des systèmes planétaires et leurs origines.

