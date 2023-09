Gliese 367 b : une exoplanète ultra-dense à l'origine mystérieuse

Les astronomes ont découvert une exoplanète remarquable appelée Gliese 367 b, également connue sous le nom de Tahay, qui a retenu leur attention en raison de ses propriétés uniques. Gliese 367 b est classée dans la catégorie des planètes à période ultra-courte (USP), effectuant une orbite autour de son étoile en seulement 7.7 heures. C'est l'une des près de 200 autres planètes USP identifiées jusqu'à présent. Cependant, ce qui distingue Gliese 367 b, c'est son incroyable densité, près de deux fois celle de la Terre.

Avec une densité aussi élevée, les scientifiques pensent que Gliese 367 b doit être composé presque entièrement de fer, car son manteau rocheux a été enlevé. Elisa Goffo, auteure principale d'une étude récente sur Gliese 367 b, la compare à une planète semblable à la Terre sans son manteau rocheux.

Gliese 367 b a été initialement découvert à l'aide des données du Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA. Des recherches ultérieures ont amélioré les mesures et fourni une estimation plus précise de sa masse et de son rayon. La masse de la planète est désormais estimée à 63 % de celle de la Terre et son rayon à 70 % de celui de la Terre.

L'un des aspects intrigants du Gliese 367 b est son origine. Il est très peu probable que la planète se soit formée dans son état actuel. Une possibilité est qu’il s’agisse du noyau d’une planète dont le manteau a été arraché à la suite d’un événement catastrophique ou de collisions avec d’autres protoplanètes au cours de sa formation initiale. Une autre possibilité est que Gliese 367 b était entouré d'une région riche en fer dans le disque protoplanétaire à partir duquel il s'est formé.

Les recherches menées par Goffo et son équipe ont également révélé la présence de deux autres planètes dans le système Gliese 367 : Gliese 367 c et d. La présence de ces planètes supplémentaires conforte l’idée selon laquelle les planètes USP se trouvent souvent dans des systèmes comportant plusieurs planètes, faisant allusion à des scénarios de formation possibles.

Gliese 367 b fait partie d'une classe unique d'exoplanètes appelées super-Mercures. Ces planètes ont une composition similaire à celle de Mercure mais sont plus grandes et plus denses. Gliese 367 b, en particulier, est la planète USP la plus dense découverte jusqu'à présent, avec un noyau de fer représentant 91 % de sa masse.

Si l'origine exacte de Gliese 367 b reste un mystère, ses caractéristiques inhabituelles continuent de remettre en question les modèles actuels de formation planétaire. D’autres études et observations de cette exoplanète fascinante pourraient fournir des informations précieuses sur la formation et l’évolution des planètes dans des conditions extrêmes.

