Cette exoplanète pourrait être la planète la plus riche en métaux de l'univers

Des chercheurs de l’Université de Turin en Italie et du Thüringer Landessternwarte en Allemagne ont fait une découverte passionnante sur l’exoplanète GJ 367b : elle est probablement entièrement composée de fer solide. Cette découverte fait de GJ 367b la planète la plus dense avec une période orbitale courte connue à ce jour, avec une densité 1.85 fois supérieure à celle de la Terre.

GJ 367b a été identifié pour la première fois en 2015 par la mission de chasse aux planètes TESS de la NASA. En utilisant le spectrographe HARPS de l'Observatoire européen austral et les observations de TESS, les scientifiques ont pu déterminer que plus de 90 % de la masse de la planète provient de son noyau de fer.

La transformation de GJ 367b d’une planète rocheuse en une planète dotée d’un noyau de fer reste un mystère. Bien que les planètes rocheuses comme la Terre aient des noyaux métalliques, elles contiennent également une quantité importante de matériaux rocheux dans leur composition. GJ 367b, en revanche, semble avoir perdu tout son matériel rocheux, devenant majoritairement ferreux.

Cette composition unique distingue GJ 367b des autres exoplanètes connues et remet en question notre compréhension actuelle de la formation des planètes. Les chercheurs pensent que GJ 367b pourrait avoir subi une violente collision ou une activité volcanique intense qui a arraché ses couches externes, ne laissant derrière lui que le noyau de fer.

D’autres études et observations seront nécessaires pour confirmer ces théories et fournir davantage d’informations sur la formation et la composition des exoplanètes. Comprendre la diversité des planètes au sein de notre univers aidera les scientifiques à élargir leur compréhension de l’évolution des systèmes solaires et des planètes.

