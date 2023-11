Diable de Tasmanie : une énigme stellaire redécouverte

By

Les scientifiques ont fait une découverte révolutionnaire en observant une étoile lointaine qui a soudainement repris vie après sa disparition explosive. Cette étoile réanimée, nommée AT2022tsd et affectueusement surnommée « le diable de Tasmanie », a captivé les astronomes par son activité d’éruption sans précédent. Ces éruptions énergétiques, connues sous le nom de transitoires optiques bleus rapides lumineux (LFBOT), sont à la fois incroyablement brillantes et étonnamment de courte durée, ne durant que quelques minutes chacune. Pourtant, même après 100 jours, les éruptions restent aussi puissantes que l’explosion originale, défiant toutes les connaissances antérieures sur les cataclysmes stellaires.

Les LFBOT ont intrigué les chercheurs depuis leur première reconnaissance en 2018 en raison de leur nature extrême et de leur disparition rapide. Cependant, les éclairs de lumière du diable de Tasmanie pourraient enfin éclairer leurs origines. Le comportement présenté par ce phénomène céleste suggère que la force motrice derrière les LFBOT pourrait être un trou noir ou une étoile à neutrons. Anna YQ Ho, l'auteur principal de la recherche à l'Université Cornell, explique que "nous ne pensons pas que quelque chose d'autre puisse produire ce genre de fusées éclairantes". Cette idée révolutionnaire pourrait mettre fin à des années de débat et présente une opportunité unique d’étudier l’activité des restes stellaires.

La découverte du diable de Tasmanie a été rendue possible grâce aux efforts diligents de scientifiques utilisant des logiciels innovants pour analyser d'immenses quantités de données. L'équipe d'astronomes, dirigée par Anna YQ Ho, a trouvé 14 impulsions lumineuses irrégulières émises sur 120 jours, indiquant qu'il pourrait y avoir encore d'autres éruptions à détecter. L'observation remarquable du « retour à la vie » du diable de Tasmanie remet en question les théories existantes sur les cataclysmes cosmiques et ouvre une nouvelle voie pour l'étude du cycle de vie des étoiles.

En étudiant les processus responsables de ces éclats de lumière, les scientifiques espèrent mieux comprendre comment les étoiles rencontrent leur disparition ardente et les restes qu’elles laissent derrière elles. Les jets de matière propulsés par le champ magnétique d'un trou noir sont actuellement les principaux suspects. Cependant, la possibilité que des LFBOT résultent de collisions et de fusions de trous noirs ne peut être exclue. Cette découverte alléchante pourrait fournir des informations inestimables sur le fonctionnement complexe de l’univers et la transformation des étoiles de la « vie » à la « mort ».

Les recherches de l’équipe, publiées dans la prestigieuse revue Nature, marquent une avancée significative dans notre compréhension des phénomènes stellaires. À travers l’histoire fascinante du diable de Tasmanie, les astronomes se lancent dans un voyage remarquable pour percer les mystères du cosmos.

Questions fréquentes

Que sont les transitoires optiques bleus rapides lumineux (LFBOT) ?

Les transitoires optiques bleus rapides lumineux (LFBOT) sont des éruptions rares, de courte durée et très énergétiques observées dans les étoiles lointaines. Ils se distinguent des autres supernovas ou des transitoires optiques bleus rapides (FBOT) en raison de leur luminosité sans précédent et de leur décoloration rapide.

Quelle est l’importance de la découverte du diable de Tasmanie ?

Le diable de Tasmanie, officiellement désigné AT2022tsd, représente une découverte remarquable dans l’étude des LFBOT. Son activité de fusée unique indique que le moteur à l’origine de ces cataclysmes cosmiques pourrait être soit un trou noir, soit une étoile à neutrons. Cette découverte offre une méthode inédite pour étudier directement l’activité des restes stellaires.

Comment les scientifiques envisagent-ils d’étudier les processus à l’origine des LFBOT ?

Les scientifiques entendent explorer les mécanismes responsables des sursauts de lumière observés dans les LFBOT. Actuellement, les jets de matière propulsés par le champ magnétique d’un trou noir sont considérés comme la principale explication. Cependant, la possibilité que des LFBOT résultent de collisions et de fusions de trous noirs est toujours à l’étude. En élucidant ces processus, les scientifiques espèrent mieux comprendre comment les étoiles passent de la « vie » à la « mort ».