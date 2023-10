La naissance d'une étoile massive : révéler les secrets de la formation des étoiles

Les astrophysiciens sont depuis longtemps fascinés par le processus complexe de formation des étoiles, qui prend des millions d’années pour se dérouler. Les régions de formation d’étoiles qui donnent naissance à des étoiles massives sont particulièrement intrigantes, car ces étoiles finissent par exploser sous forme de supernovae et jouent un rôle important dans l’évolution des galaxies. Cependant, observer la formation de ces étoiles massives s’est avéré difficile en raison de leur nature lointaine et densément peuplée.

Dans leur quête de connaissances, les astronomes ont porté leur attention sur une région appelée G35.2-0.7N, située à environ 7,200 XNUMX années-lumière dans la constellation de l'Aquila. Plusieurs télescopes, dont le télescope spatial Hubble, ont été déployés pour étudier cette région en détail.

Une image récente de la Wide Field Camera 3 de Hubble a attiré l'attention des chercheurs. Sur l’image, on peut voir une protoétoile de type B lancer un énorme jet vers la Terre. Ces jets sont collimatés, ce qui signifie qu’ils se déplacent en parallèle et s’étendent sur de grandes distances. En étudiant le jet et son ionisation, les scientifiques espèrent mieux comprendre la nature de la jeune étoile massive et son environnement énergétique.

L’étude de ces jets protostellaires est cruciale pour comprendre la formation des étoiles. L’étoile de type B en question est encore dans sa phase de formation, connue sous le nom de séquence principale de l’âge zéro (ZAMS). Alors qu’il continue à accumuler de la masse, il en expulse simultanément une partie dans l’espace grâce à la puissante énergie des jets.

Les chercheurs ont progressé dans le décryptage des mécanismes à l’origine de ces flux sortants. Alors que les étoiles plus petites sont principalement entraînées par des forces magnétiques, les flux sortants des étoiles lumineuses de type B sont énergiquement entraînés, les champs magnétiques influençant toujours le flux de matière. La détection et l'interprétation de ces flux sortants sont difficiles en raison de la nature groupée de la formation d'étoiles massives et de leur distance par rapport à la Terre.

Les étoiles massives revêtent une grande importance au-delà de leur futur destin explosif. Ils agissent comme des sites de nucléosynthèse, où les éléments plus légers fusionnent pour former des éléments plus lourds, façonnant ainsi la composition de l'univers. De plus, leur énergie et leurs flux sortants déterminent l’évolution des galaxies et influencent la formation d’étoiles de faible masse à proximité.

En conclusion, l’image de la protoétoile de type B dans G35.2-0.7N capturée par le télescope spatial Hubble met en évidence l’interaction captivante entre la matière et l’énergie dans le cosmos. L’étude de ces étoiles massives et de leurs processus de formation aide à percer les mystères de la naissance des étoiles, de l’évolution des galaxies et des éléments fondamentaux de notre univers.

Sources:

– ESA/Télescope spatial Hubble : « Les étoiles monstres font des ravages dans leur pouponnière »

– Zhang et al., 2022 : image Atacama Large Millimeter/sub-millimeter Array (ALMA) du G35