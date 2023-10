Des scientifiques découvrent que les arbres jouent un rôle majeur dans la formation des nuages

Les nuages ​​jouent un rôle important dans les prévisions climatiques et les scientifiques s’efforcent de comprendre leur formation et la manière dont ils sont influencés par les activités humaines. Dans une étude récente publiée dans Science Advances, des chercheurs du CERN ont identifié un nouvel acteur dans la création de nuages ​​: les arbres. En étudiant l’air au-dessus des forêts, les scientifiques ont pu mieux comprendre la formation des nuages ​​avant l’industrialisation et l’effet des émissions naturelles sur la production d’aérosols.

L'étude s'est concentrée sur une classe de substances volatiles naturelles, appelées sesquiterpènes, émises par les arbres. Ces composés, qui ont des odeurs boisées, terreuses, citronnées ou épicées distinctes selon la plante ou le microbe qui les émet, se sont révélés plus efficaces que prévu pour semer les nuages. Même avec un faible rapport entre sesquiterpène et autres substances volatiles, la formation de nuages ​​a doublé.

Cette découverte met en évidence le rôle important des arbres dans la formation des nuages ​​et suggère que si les émissions de soufre sont réduites à l'avenir, les plantes et les arbres deviendront les principaux moteurs de la production d'aérosols. Cette découverte pourrait avoir des implications pour les modèles climatiques, car elle pourrait nécessiter des ajustements basés sur une meilleure compréhension de la population d’aérosols provenant des arbres.

Alors que les émissions humaines dominent actuellement la formation des nuages ​​dans les zones peuplées, les substances volatiles végétales ont une plus grande influence sur les terres plus vierges. Cependant, ce n’est que ces dernières années que les outils de laboratoire sont devenus suffisamment sensibles pour identifier et comprendre la contribution des sesquiterpènes et autres substances volatiles naturelles à la formation des nuages.

Cette recherche met en lumière l’importance de considérer le rôle des arbres dans la formation des nuages ​​et son impact sur la modélisation climatique. En élargissant nos connaissances sur la production d’aérosols et ses sources, les scientifiques peuvent affiner les estimations des conditions atmosphériques passées et faire des prévisions plus précises sur les scénarios climatiques futurs.

