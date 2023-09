Interrupteur de lumière cosmique : une étoile aspirée dans un trou noir présente des éclairs brillants

By

Les astronomes ont fait une découverte intrigante sur une étoile située à 500 millions d’années-lumière. Cette étoile, baptisée Swift J0230, a à peu près la taille de notre soleil et est progressivement dévorée par un petit trou noir. L’aspect intéressant de ce phénomène est que les astronomes ont observé des éclairs brillants accompagnant l’événement. Ces éclairs brillent intensément pendant une période de sept à dix jours, puis s'arrêtent soudainement, ressemblant à l'actionnement d'un interrupteur. Environ un mois plus tard, le trou noir répète le processus avec l’étoile.

L’étoile perdant ainsi sa masse est classée dans la catégorie des naines blanches et le processus est connu sous le nom d’événement de perturbation de marée. Jusqu’à présent, seulement une centaine d’événements de ce type ont été observés. Il n’est pas rare que des étoiles soient partiellement déchiquetées par des trous noirs comme celui-ci, des recherches suggérant que ces perturbations partielles pourraient même être plus fréquentes que les perturbations complètes. Cependant, des cas antérieurs de perturbations partielles se produisaient soit toutes les quelques heures, soit une fois par an. La découverte de Swift J100 propose un scénario intermédiaire.

Les chercheurs qualifient cette découverte de « découverte fortuite » car les observations précédentes n’ont pas détecté l’événement perturbateur. Les premières observations effectuées en juin ont révélé une baisse rapide de la luminosité de l'étoile le quatrième jour, diminuant d'un facteur 20 en seulement 57 kilosecondes (15.8 heures). L’étoile est alors devenue difficile à observer. Les chercheurs pensent que Swift J0230 est situé près du centre de la galaxie, là où se trouvent généralement les trous noirs, ce qui coïncide avec l'emplacement d'une supernova de type II découverte en 2020. Cependant, la possibilité qu'il s'agisse d'une explosion d'étoile est considérée comme peu probable.

Le trou noir consommant Swift J0230 réside dans une petite galaxie appelée 2MASX J02301709+2836050 et a une masse environ 10,000 100,000 à XNUMX XNUMX fois celle du soleil. Cette étude marque la première observation d’une étoile de la taille de notre soleil déchiquetée par un trou noir. Les chercheurs visent à comprendre pourquoi cette étoile n'est que partiellement perturbée, car la compréhension actuelle des événements perturbateurs suggère que la proximité d'une étoile avec un trou noir détermine l'étendue de son déchiquetage. La densité de l’étoile semble également être un facteur important.

