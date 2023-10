Astroforge se prépare pour sa première mission commerciale dans l'espace lointain

Astroforge, une société basée en Californie, fait des progrès significatifs dans sa mission d'extraction de métaux précieux dans l'espace. La société devrait lancer son vaisseau spatial, Brokkr-2, sur une fusée dans le cadre du programme Artemis de SpaceX l'année prochaine. Ce sera la première fois qu’une entreprise privée envoie une mission dans l’espace lointain.

La motivation derrière l’exploitation minière spatiale est le besoin croissant de métaux à mesure que le monde s’éloigne des combustibles fossiles et se tourne vers les énergies renouvelables. Les ressources de la Terre sont limitées et l'exploitation minière dans les zones traditionnelles entraîne des coûts économiques et environnementaux. Cependant, de nombreux astéroïdes de notre système solaire contiennent une richesse de métaux, tels que le cobalt, le nickel et les métaux du groupe du platine, qui sont cruciaux pour les industries du futur. De plus, ces astéroïdes ont des concentrations de métaux plus élevées que sur Terre, ce qui signifie qu’il faut extraire moins de matière pour produire plus de métaux.

Astroforge vise à exploiter ce marché en commercialisant avec succès l’exploitation minière dans l’espace. Alors que d'autres sociétés ont tenté l'exploitation minière spatiale dans le passé, Astroforge estime que le paysage actuel est plus favorable en raison de la réduction des coûts et de la disponibilité de composants disponibles dans le commerce provenant d'un écosystème florissant d'entreprises spatiales. Le coût total de la mission Brokkr-2 d'Astroforge est estimé à moins de 10 millions de dollars.

Les fondateurs d'Astroforge, Matt Gialich et Jose Acain, ont tous deux une formation en ingénierie spatiale, avec une expérience chez SpaceX et d'autres sociétés aérospatiales. Ils ont reconnu le potentiel des missions spatiales, mais ont été dissuadés par les défis bureaucratiques associés au travail sur des projets dans l’espace lointain. Au lieu de cela, ils ont décidé de lancer Astroforge pour capitaliser sur les progrès de la technologie spatiale et le potentiel de réduction des coûts de lancement.

Pour sa première mission dans l’espace lointain, Astroforge a ciblé un astéroïde de type M, censé contenir une concentration de métaux plus élevée que la Terre. Alors que la mission initiale impliquera un survol de l'astéroïde à des fins de collecte de données et d'exploration, Astroforge espère utiliser ces informations pour de futures opérations minières.

Les progrès d'Astroforge dans le développement de son vaisseau spatial et les tests réussis de tir de ses fusées démontrent sa préparation pour une mission commerciale dans l'espace lointain. Avec la demande croissante de métaux et le potentiel des ressources spatiales pour répondre à ces besoins, Astroforge est sur le point d'avoir un impact significatif sur l'industrie minière.

Source: Forbes