De nouvelles recherches indiquent que l’ancien Mud Lake est une source potentielle de preuves de la vie sur Mars

By

Les scientifiques à la recherche de preuves d'une habitabilité passée sur Mars pourraient vouloir concentrer leur attention sur un ancien lac de boue, selon de nouvelles recherches. Bien que les régions riches en sédiments soient généralement considérées comme de bons points de départ pour la recherche, l’étude suggère qu’explorer la source des sédiments, plutôt que les régions dans lesquelles ils se sont écoulés, pourrait être plus fructueux.

Les chercheurs suggèrent que la région du Chaos Hydraotes, une sous-région d'Oxia Palus, contient un ancien lac de boue qui pourrait contenir des preuves cachées d'une vie passée. Le lac de boue, formé par les rejets de stratigraphies de mudstone chargées de gaz il y a près de 4 milliards d'années, offre un aperçu unique des matériaux aquifères anciens.

Contrairement aux vastes canaux d'inondation qui couvrent Mars, le bassin plat du Chaos d'Hydraotes simplifie l'examen des aquifères martiens et réduit le risque d'acquisition sédimentaire terrestre. De plus, le sous-sol de Mars est peut-être resté habitable même après que la surface de la planète soit devenue inhospitalière. Par conséquent, l’exploration des sédiments du lac de boue pourrait révéler des preuves de vie issues du passé géologique de Mars.

La NASA Ames considère les plaines d'Hydraotes Chaos comme un possible site d'atterrissage pour une future mission axée sur la recherche de biomarqueurs, en particulier de lipides, qui ont le potentiel de durer des milliards d'années sur Mars. La région présente également d'autres caractéristiques fascinantes, telles que de vastes volcans de boue et des diapirs, qui donnent un aperçu des processus et des structures souterraines de Mars.

Cette recherche met en lumière la géologie complexe de Mars et souligne l’importance d’étudier les régions riches en sédiments, comme l’ancien lac de boue du Chaos d’Hydraotes, dans le but de découvrir des preuves d’habitabilité passée et des signes potentiels de vie.

Sources:

– « Explorer les preuves de résidus d’explosion sédimentaire de l’aquifère de l’Amazonie moyenne dans un terrain chaotique martien » – Nature Scientific Reports

– Alexis Rodriguez, chercheur principal au Planetary Science Institute