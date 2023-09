Des scientifiques découvrent des guides d'ondes optiques 2D capables de transporter la lumière

By

Des scientifiques de l'Université de Chicago ont fait une découverte révolutionnaire dans le domaine de l'optique. Ils ont découvert qu’une feuille de cristal de verre de seulement quelques atomes d’épaisseur, connue sous le nom de guide d’onde optique 2D, peut piéger et transporter la lumière. Ce matériau est non seulement efficace, mais peut également parcourir des distances relativement longues, jusqu'à un centimètre, ce qui est important dans le monde de l'informatique basée sur la lumière.

La recherche, publiée dans la revue Science, met en valeur le potentiel des circuits photoniques 2D. Les brins fins et plats de cristal de verre agissent comme des guides d'ondes, permettant à la lumière d'être guidée le long d'une puce à l'aide de prismes, de lentilles et de commutateurs. Contrairement aux guides d'ondes traditionnels, dans lesquels les particules de lumière restent enfermées, ce système permet à une partie du photon de sortir du cristal lors de son déplacement, un peu comme si l'on plaçait des valises sur un tapis roulant plutôt qu'à l'intérieur d'un tube fermé. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour construire des dispositifs et des capteurs complexes au niveau microscopique.

Les scientifiques espèrent utiliser cette technologie pour créer des circuits photoniques très fins qui peuvent être empilés pour intégrer un plus grand nombre de petits dispositifs dans la même zone de puce. Bien que les expériences aient utilisé du bisulfure de molybdène, les principes qui sous-tendent cette découverte devraient également s’appliquer à d’autres matériaux.

Cette recherche révolutionnaire est le résultat d’années de travail acharné et d’innovation de la part de l’équipe de l’Université de Chicago. Ils ont dû concevoir leurs propres méthodes pour cultiver le matériau et mesurer le comportement de la lumière. Les résultats ont le potentiel de révolutionner le domaine de l’optique et d’ouvrir la voie à de nouveaux progrès technologiques.

Source : Centre de recherche sur les matériaux, science et ingénierie de l'Université de Chicago, Science Journal DOI : 10.1126/science.adi2322