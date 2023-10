Des chercheurs effectuent une simulation quantique du flux temporel inverse à l’aide de l’intrication

By

Des chercheurs de l’Université de Cambridge ont fait une découverte fascinante dans le domaine de la mécanique quantique. En manipulant les intrications quantiques, ils ont pu simuler ce qui pourrait se produire si l’écoulement du temps était inversé. Dirigée par David Arvidsson-Shukur du laboratoire Hitachi Cambridge, l'équipe a relié sa théorie à la métrologie quantique, un domaine qui utilise la théorie quantique pour effectuer des mesures très sensibles. L'expérience impliquait l'enchevêtrement de deux particules, dont l'une était manipulée pour modifier l'état passé de l'autre particule, modifiant ainsi le résultat de l'expérience.

L'intrication fait référence au moment où un groupe de particules partage des états quantiques identiques même après avoir été séparés par de grandes distances. Ce phénomène est à la base de l’informatique quantique, où des particules intriquées sont utilisées pour effectuer des calculs complexes. Alors que le concept de particules voyageant dans le temps a fait l'objet de débats, l'approche de l'équipe de Cambridge apporte un nouvel éclairage sur les possibilités.

La simulation de l'équipe a démontré qu'il est théoriquement possible de modifier rétroactivement les actions passées en utilisant la manipulation de l'intrication quantique. Par exemple, ils ont illustré comment quelqu'un pouvait envoyer un cadeau à une autre personne le premier jour sans connaître sa liste de souhaits avant le deuxième jour, tout en parvenant à modifier ce qui avait été envoyé le premier jour en fonction des informations reçues. Cette innovation ouvre des applications potentielles dans l’informatique quantique et d’autres technologies.

L'expérience a révélé 75 % de chances d'échec pour l'effet observé, ce qui signifie que le résultat souhaité n'a été atteint que dans un essai sur quatre. Pour atténuer ce problème, les chercheurs ont suggéré d’envoyer de nombreux photons intriqués et d’utiliser un filtre pour supprimer les photons non corrigés, garantissant ainsi que certains d’entre eux contiendront éventuellement les informations mises à jour. Bien que l’équipe précise que leurs travaux ne permettent pas le voyage dans le temps traditionnel, ils représentent une exploration significative des fondements de la mécanique quantique et un moyen de rectifier les erreurs du passé pour un avenir meilleur.

L'étude a été soutenue par diverses fondations et organisations, notamment la Fondation Suède-Amérique, la Fondation commémorative Lars Hierta, le Girton College et le Conseil de recherche en ingénierie et en sciences physiques (EPSRC).

Source : Université de Cambridge, Physical Review Letters