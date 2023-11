Une mesure révolutionnaire met en lumière la peau neutronique du plomb 208

Le plomb 208, un noyau riche en neutrons avec 82 protons et 126 neutrons, a suscité l'intérêt des scientifiques en raison de sa structure unique. En son cœur, il contient un mélange de protons et de neutrons, tandis que sa périphérie est enveloppée par une couche diffuse principalement composée de neutrons, connue sous le nom de « peau » des neutrons. Cette propriété fascinante est devenue un centre de recherche car elle détient la clé de la compréhension de la chromodynamique quantique et du comportement des quarks et des gluons au sein du noyau. De plus, l’étude de la peau des neutrons peut faire la lumière sur la structure des étoiles à neutrons, les restes incroyablement denses laissés après une explosion de supernova.

L'épaisseur de la peau neutronique du plomb 208 a désormais été mesurée avec succès par les physiciens théoriciens du CERN. En utilisant les données des essais d'ions lourds du Grand collisionneur de hadrons (LHC), les chercheurs ont déterminé que l'épaisseur était de 0.217 ± 0.058 femtomètres, ce qui correspond aux mesures précédentes obtenues par différentes méthodes par d'autres collaborations. L'ensemble de données se composait de 670 points de données provenant des opérations 1 et 2 du LHC, principalement collectés à partir de l'expérience ALICE, avec des contributions supplémentaires d'ATLAS et de CMS.

Mesurer l’épaisseur de la peau des neutrons représente un défi considérable. Bien que la structure des protons puisse être déterminée par diffusion électronique, les neutrons ne possèdent pas de charge électrique et ne diffusent pas les électrons de la même manière. Cependant, les neutrons sont fortement influencés par la forte force nucléaire, responsable de la liaison des quarks et des gluons dans les noyaux atomiques.

Lors des essais d'ions lourds au LHC, des faisceaux de noyaux de plomb 208 sont propulsés les uns vers les autres, entrant en collision à haute énergie. La contraction de Lorentz provoque la compression de ces noyaux en objets en forme de crêpe se déplaçant à une vitesse proche de la lumière. L’énergie et la pression colossales générées lors de la collision déchirent les gluons qui retiennent les quarks dans les nucléons, formant ainsi une substance connue sous le nom de plasma quark-gluon. On pense que le plasma quark-gluon a existé dans les instants qui ont immédiatement suivi le Big Bang et existerait en théorie au cœur des étoiles à neutrons.

À mesure que la pression et la température diminuent au sein du LHC, le plasma quark-gluon se désintègre en particules qui peuvent être suivies par les détecteurs du LHC, fournissant ainsi un aperçu des propriétés de cet état unique de la matière. Dans le cas du plomb 208, la distribution des protons et des neutrons détermine la taille et la forme du plasma quark-gluon, permettant ainsi aux physiciens de visualiser la structure du noyau de plomb 208 et de calculer l'épaisseur de sa peau neutronique.

Cette mesure révolutionnaire représente la première fois que l’épaisseur de la peau des neutrons en plomb 208 est déterminée à l’aide de la force forte. Dans une étude précédente menée par la collaboration Lead Radius Experiment (PREX) au Thomas Jefferson National Accelerator Facility, un résultat similaire de 0.283 ± 0.071 femtomètres a été obtenu en 2021 en utilisant des techniques reposant sur la force électrofaible.

"Il est remarquable que cette nouvelle détermination, basée uniquement sur les données existantes, donne un niveau d'incertitude comparable à d'autres déterminations expérimentales", note Wilke van der Schee, l'un des auteurs de l'étude du département de physique théorique du CERN. « À l’avenir, avec des mesures plus spécialisées, nous pourrons sans aucun doute améliorer la précision de l’extraction des données du LHC. »

Ce résultat révolutionnaire sert de pont entre la recherche dans des domaines apparemment disparates, unissant les domaines des collisions nucléaires à haute énergie, des étoiles à neutrons et de la structure nucléaire. En combinant l’expertise de divers domaines scientifiques, les scientifiques repoussent les limites de la connaissance et acquièrent une compréhension plus approfondie de la nature fondamentale de la matière et des mystères de l’univers.

QFP

1. Qu’est-ce que la « peau » neutronique du plomb 208 ?

La « peau » des neutrons fait référence à l'enveloppe externe diffuse composée principalement de neutrons entourant le noyau du plomb 208.

2. Comment l’étude de la peau des neutrons approfondit-elle notre compréhension de la chromodynamique quantique ?

L'étude de la peau des neutrons permet aux scientifiques d'étudier comment les quarks et les gluons, qui sont les particules d'échange de la force forte, se comportent au sein du noyau. Cela contribue à une meilleure compréhension de la chromodynamique quantique.

3. Pourquoi la mesure de l’épaisseur de la peau des neutrons est-elle difficile ?

Il est difficile de déterminer l’épaisseur de la peau des neutrons car ceux-ci ne possèdent pas de charge électrique, ce qui les rend incapables de diffuser les électrons de la même manière que les protons. Cependant, ils sont fortement influencés par la forte force nucléaire.

4. Qu'est-ce que le plasma quark-gluon ?

Le plasma quarks-gluons est un état de la matière qui aurait existé quelques instants après le Big Bang. C'est une substance dans laquelle les quarks et les gluons, généralement confinés dans des particules telles que les protons et les neutrons, sont déconfinés et libres de se déplacer de manière indépendante.

5. Comment l’épaisseur de la peau des neutrons affecte-t-elle notre connaissance des étoiles à neutrons ?

L’étude de la peau neutronique du plomb 208 donne un aperçu de la structure des étoiles à neutrons, qui sont les restes incroyablement denses laissés après une explosion de supernova. Comprendre la peau des neutrons contribue à notre compréhension de la composition et des propriétés des étoiles à neutrons.