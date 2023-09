Le jeu violent de survie des marmottes alpines face à la crise climatique

Les adorables marmottes alpines, admirées par les randonneurs et immortalisées dans l'art et la publicité, vivent une vie de compétition vicieuse pour la domination. Mais la crise climatique intensifie leur lutte pour la survie dans les Alpes.

Dans un laboratoire près de la frontière franco-italienne, les écologistes Christophe Bonenfant et Rébecca Garcia manipulent soigneusement les marmottes alpines, les anesthésient, prennent des mesures et des échantillons, puis les ramènent sur leur site de capture. Les marmottes, connues pour leur nature brutale, se battent farouchement pour le territoire et la domination. Le couple dominant empêche les autres membres de la famille de se reproduire par le biais de l'intimidation et du stress. Les subordonnés doivent quitter le groupe ou tuer leurs parents pour s'accoupler.

Les chercheurs appellent cette bataille pour la domination le « Jeu des terriers », établissant des parallèles avec une émission de télévision bien connue. Le climat plus chaud des Alpes rend le jeu encore plus violent, avec des conflits croissants et des subordonnés quittant leurs groupes plus tôt. La diminution de la couverture neigeuse, essentielle à l’isolation de leurs terriers pendant l’hibernation, menace la survie des bébés marmottes. En conséquence, les taux d’infanticide ont augmenté et la stabilité des structures sociales et des groupes familiaux a diminué.

D'autres changements liés au climat, tels que l'empiétement de la limite forestière et l'arrivée de nouveaux prédateurs, aggravent encore les menaces auxquelles sont confrontées les marmottes. Le réchauffement des Alpes est une illustration frappante de l’urgence climatique.

Bien que la marmotte alpine ne soit actuellement pas menacée, sa population diminue régulièrement de 4 % par an en raison de ces facteurs liés au climat. Les chercheurs s'efforcent de comprendre et d'atténuer ces menaces afin de protéger les marmottes et leur structure sociale complexe.

Sources : Université de Lyon