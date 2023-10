Les anciennes tempêtes solaires constituent une menace potentielle pour les infrastructures du monde moderne

Selon une étude récente publiée par la Royal Society, la Terre a connu une tempête solaire massive il y a environ 14,300 1,000 ans, et les scientifiques préviennent qu'un autre événement de cette ampleur pourrait se produire relativement prochainement. Bien que « relativement bientôt » soit un terme utilisé en référence aux échelles de temps géologiques, les tests au radiocarbone révèlent que des événements similaires se produisent environ une fois tous les XNUMX XNUMX ans.

L'auteur principal de l'étude, Edouard Bard, souligne l'impact destructeur qu'un tel événement aurait sur les réseaux énergétiques et Internet actuels. Il prévient que l'apparition moderne d'une telle tempête solaire entraînerait des perturbations importantes dans les communications et les déplacements.

Lors d'une tempête solaire, le champ magnétique du soleil s'affaiblit, entraînant des éruptions solaires massives et des éjections de masse coronale (CME). Des particules chargées sont émises et peuvent causer de graves dommages à tout ce qui se trouve sur leur passage. Bien qu'il n'y ait aucun témoin enregistré d'une tempête aussi forte que celle détectée par les chercheurs, l'événement de Carrington de 1859 est connu pour être l'événement le plus puissant jamais enregistré. Même si elle a électrocuté les opérateurs télégraphiques à travers les États-Unis, elle était nettement plus faible que la tempête survenue il y a 14,300 XNUMX ans.

Retracer l’existence d’anciennes tempêtes solaires a nécessité un effort herculéen de science interdisciplinaire. Les mesures du radiocarbone provenant d'arbres fossilisés sous les lits des rivières françaises et de carottes de glace au Groenland ont fourni les données nécessaires. La méthodologie utilisée est attribuée au physicien japonais Fusa Miyake, qui l'a développée en 2012. Par conséquent, ces super tempêtes sont désormais appelées événements Miyake.

Bien que les dommages potentiels qu'une telle tempête pourrait causer à notre monde moderne restent incertains, Benjamin Pope, astronome à l'Université du Queensland, souligne la nécessité de poursuivre les recherches sur ces événements. Il soutient que même si ces phénomènes se produisent une fois tous les mille ans, il est crucial d’investir dans leur compréhension et leur prévision, ainsi que dans l’atténuation de leurs effets.

Sources:

– L’étude de la Royal Society

– Le Washington Post