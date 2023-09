Le renne du Svalbard, malgré une diversité génétique et une consanguinité limitées, a réussi à s'adapter à des conditions de vie extrêmes en un temps record. Les chercheurs parlent d’un paradoxe génétique. Cependant, la question reste de savoir si elles seront capables de survivre aux changements climatiques rapides.

Le renne du Svalbard, avec la plus grande consanguinité et la plus faible diversité génétique parmi les sous-espèces de rennes du Grand Nord, a migré vers le Svalbard depuis la Russie il y a environ 7,000 8,000 à XNUMX XNUMX ans. Ce petit nombre d’animaux initiaux, dont la consanguinité posait des défis potentiels en termes de mutations nuisibles et de variantes génétiques, avait un mauvais point de départ pour l’évolution.

Cependant, au fil du temps, les rennes du Svalbard ont réussi à s'adapter et comptent aujourd'hui une population de plus de 20,000 XNUMX animaux. Ils ont développé diverses adaptations à la vie dans le Haut-Arctique, comme une taille plus petite, des pattes plus courtes et la capacité de digérer les mousses en l'absence de lichens. Ils ont également adapté leur rythme circadien aux variations saisonnières extrêmes du Svalbard.

Le renne du Svalbard est isolé depuis au moins 7,000 XNUMX ans, ce qui entraîne un degré élevé de consanguinité. Cet isolement, combiné à une quasi-extinction due à une chasse excessive, a créé un goulot d’étranglement démographique. La consanguinité, bien que généralement considérée comme mauvaise pour les petites populations, peut aider à se débarrasser des mutations nuisibles, un processus connu sous le nom de « purge ».

Des phénomènes similaires ont été observés en Nouvelle-Zélande, où les perroquets Kakapo sont devenus menacés après l'arrivée d'espèces non indigènes. Cependant, suite à une période prolongée de consanguinité, des variantes génétiques nuisibles ont disparu de la population.

Comprendre la condition génétique et l'adaptabilité du renne du Svalbard est crucial pour la gestion de la population et les efforts de conservation. Des recherches plus approfondies exploreront la vitesse à laquelle les mutations nuisibles sont sélectionnées et le développement de mutations bénéfiques qui ont permis aux rennes de s'adapter à des conditions de vie extrêmes.

