Les plantes émettent des composés exacerbant la pollution atmosphérique, selon une étude

Une étude récente a révélé que les plantes, telles que les chênes et les peupliers, émettraient davantage d'isoprène, un composé qui contribue à une mauvaise qualité de l'air, sur une planète qui se réchauffe. L'isoprène peut exacerber les particules problématiques et l'ozone des basses atmosphères. Cependant, le même composé peut également renforcer la qualité de l’air pur et rendre les plantes plus résistantes aux facteurs de stress comme les insectes et les températures élevées. La recherche soulève des questions quant à la recherche du juste équilibre entre résilience des plantes et pollution de l’air. L'isoprène est le deuxième hydrocarbure le plus émis sur Terre et il réagit avec les composés d'oxyde d'azote présents dans la pollution atmosphérique, créant de l'ozone et d'autres sous-produits malsains pour les humains et les plantes. L'étude de l'équipe MSU a découvert que l'augmentation des températures a un impact plus important sur la production d'isoprène que l'augmentation des niveaux de dioxyde de carbone. Les chercheurs ont mené des expériences avec des plants de peuplier et ont découvert qu’une augmentation de la température de 10 degrés Celsius entraînait une multiplication par dix des émissions d’isoprène. Cette découverte aidera à prédire les émissions futures d’isoprène et aidera les communautés à faire des choix éclairés en matière de pollution atmosphérique.

