Naufrage de la ville de New York : identifier les régions qui coulent le plus rapidement

Des chercheurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA et du Département des sciences de la Terre et des planètes de l'Université Rutgers ont dévoilé une nouvelle étude qui identifie les régions de la ville de New York qui coulent le plus rapidement. Les résultats, publiés dans Science, mettent en évidence l’exacerbation potentielle des préoccupations en matière d’inondations pour la ville à mesure que le niveau de la mer continue de monter.

Grâce à des technologies avancées telles que le radar interférométrique à synthèse d'ouverture (InSAR) et le système mondial de navigation par satellite, les chercheurs ont déterminé que la ville de New York s'enfonçait à un rythme d'environ 1.6 millimètres par an. L’étude a identifié les « points chauds » du naufrage, l’aéroport de LaGuardia et le stade Arthur Ashe du Queens ayant connu le mouvement vertical du sol le plus rapide entre 2016 et 2023.

Le phénomène d'affaissement peut être attribué à un processus géologique appelé ajustement isostatique glaciaire, qui a commencé il y a environ 20,000 XNUMX ans, lorsque la moitié nord de l'Amérique du Nord était recouverte par une énorme calotte glaciaire. Au fur et à mesure que la glace fondait, la terre en dessous, qui avait été supprimée, s'est progressivement élevée. Cependant, au fil du temps, le terrain régresse et reprend sa forme originale.

Le retrait de l’eau des aquifères souterrains peut également contribuer à l’augmentation du naufrage. Notamment, les zones identifiées comme points chauds de naufrage ont toutes été utilisées comme décharges dans le passé. L’aéroport de LaGuardia, par exemple, a servi de décharge dans les années 1930 et 1940.

Bien que ce naufrage ne soit pas une conséquence directe du changement climatique, ces régions deviendront à l’avenir plus vulnérables aux inondations dues à l’élévation du niveau de la mer. À l’inverse, l’étude a également découvert des zones de soulèvement, notamment Newton Creek, à East Williamsburg. La cause de ces régions en hausse reste incertaine.

Les résultats de cette étude ont des implications pratiques pour les urbanistes en termes d'investissement dans les défenses et les infrastructures côtières afin d'atténuer les effets du naufrage et d'assurer la résilience de la ville face aux futures inondations.

Sources:

– Laboratoire de propulsion à réaction de la NASA

– Département des sciences de la Terre et des planètes de l'Université Rutgers