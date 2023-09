La révélation des secrets volcaniques : décodage de l'éruption de La Palma en 2021

L’éruption de 2021 sur l’île espagnole de La Palma a révélé les secrets cachés d’un système volcanique souterrain. Cette éruption, qui a marqué la première activité volcanique sur l'île depuis 50 ans, a causé d'importants dégâts aux bâtiments et aux terres agricoles, mais n'a entraîné aucune perte de vie grâce à des évacuations opportunes. Aujourd’hui, les scientifiques étudient les capsules cristallines contenues dans la lave durcie pour mieux comprendre le fonctionnement interne de la Terre.

En analysant les cristaux trouvés dans la lave, les scientifiques peuvent déterminer le type de magma et sa source au plus profond de la Terre. Ces informations, combinées aux données sismiques des tremblements de terre provoqués par le déplacement du magma, peuvent aider les scientifiques à prédire le type et l'intensité des futures éruptions. Cet examen médico-légal de la lave fournira une « vidéo en quatre dimensions » du passé, du présent et du futur du volcan.

Les volcanologues étudiant l'éruption de La Palma ont eu l'occasion unique de collecter des échantillons de lave fraîche directement sur le site de l'éruption, alors même que la roche en fusion traversait des zones peuplées. Diverses techniques ont été utilisées pour obtenir des échantillons, depuis l'utilisation de pelles ou de griffes métalliques en forme de pince jusqu'à l'emploi de bras d'échantillonnage de fortune fabriqués à partir de perches à dents. Les échantillons de lave ont été rapidement trempés dans l’eau pour préserver leur composition chimique.

En plus d’étudier la lave, les scientifiques ont collecté de la matière pyroclastique, les débris volcaniques expulsés lors des éruptions. Ces débris fournissent des informations précieuses sur le processus éruptif. Tout au long de l'éruption, les tremblements de terre ont été fréquents, indiquant la montée du magma sous la surface.

En décodant les secrets cachés dans les cristaux et en étudiant le processus éruptif en temps réel, les scientifiques espèrent mieux comprendre et prédire l’activité volcanique future. Cette recherche est cruciale pour sauvegarder les communautés vivant dans les zones volcaniques et atténuer l’impact potentiel des futures éruptions.

Définitions:

– Magma : Roche en fusion sous la surface de la Terre

– Matière pyroclastique : Débris volcaniques expulsés lors des éruptions

– Données sismiques : Données collectées lors des tremblements de terre

Sources:

– Article source : Smithsonian Magazine : L'explosion volcanique de La Palma révèle des secrets souterrains cachés