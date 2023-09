L’art incroyable des larves de tortues : créer des parasols à crottes

Dans un monde de merveilles cachées, rares sont celles qui sont aussi ingénieuses que les larves de tortues. Ces créatures astucieuses utilisent leurs propres crottes pour construire des parasols complexes, offrant à la fois protection et camouflage. Une étude récente publiée dans la revue ZooKeys se penche sur le processus méticuleux derrière la construction de ces remarquables boucliers.

Lorsque les tortues sont encore au stade larvaire, elles utilisent leurs matières fécales pour créer un bouclier qui les protège des prédateurs et des éléments. À l’aide d’un anus télescopique, les larves peuvent étendre et manœuvrer leurs déchets pour construire un parapluie de fumier sur leur dos. Ce bouclier sert à plusieurs fins, les déguisant en tas d'excréments peu appétissants, tout en les protégeant des prédateurs. Les larves utilisent même leurs boucliers comme armes, repoussant les intrus si nécessaire.

Caroline Chaboo, l'une des auteurs de l'étude, décrit les larves de tortues comme des larves ternes, mais leurs homologues adultes sont d'une beauté à couper le souffle. Ces coléoptères tirent leur nom de leur coquille supérieure en forme de dôme, ressemblant à la forme d'une carapace de tortue et à la couleur des pierres précieuses. Les tortues dorées, en particulier, ressemblent à des pépites d'or avec des pattes.

L’étude vise à combler une lacune dans la compréhension des coléoptères tortues, en se concentrant sur la phase juvénile qui est souvent négligée dans les collections scientifiques. Si les coléoptères adultes sont fréquemment conservés dans les musées, les larves plus molles sont absentes de ces collections. En observant les coléoptères depuis l'œuf jusqu'à l'âge adulte, les chercheurs espèrent documenter l'ensemble du processus de construction et d'utilisation du bouclier.

Les coléoptères tortues ne sont pas la seule espèce à utiliser des techniques architecturales au cours de leur stade larvaire. Les cicindèles créent des tourelles de boue, tandis que les larves de phryganes construisent des cocons à partir de cailloux et de feuilles. Les matières fécales sont peut-être un matériau de construction non conventionnel, mais elles sont facilement disponibles et remplissent leur fonction. Différentes espèces de coléoptères tortues produisent différents styles d’architecture fécale, allant de boucliers en forme d’éventail à des bobines tourbillonnantes élaborées ressemblant à des nids d’oiseaux.

Cette étude met en lumière les capacités remarquables des larves de tortues, mettant en valeur leur ingéniosité et leur adaptabilité. L'exploration des merveilles cachées de la nature continue d'étonner et d'inspirer, révélant la complexité et la créativité des plus petites créatures de notre planète.

Définitions:

– Coléoptères des tortues : Groupe de coléoptères de la famille des chrysomèles, connus pour leur carapace supérieure en forme de dôme ressemblant à une carapace de tortue.

– Larves : Stade immature d’un insecte, avant qu’il ne se métamorphose en sa forme adulte.

– Bouclier : Une structure créée par les larves de tortues terrestres en utilisant leurs propres matières fécales, offrant protection et camouflage.

– Camouflage : Action de se fondre dans son environnement pour éviter d'être détecté ou prédé.

– Anus : L'ouverture par laquelle les déchets sont expulsés du corps d'un organisme.

– Prédateurs : Animaux qui chassent et se nourrissent d’autres organismes.

– Mimétisme : Action de ressembler à quelque chose d’autre pour obtenir un avantage de survie.

– Architecture : L’art ou la pratique de concevoir et de construire des bâtiments.

– Méticuleux : Faire preuve d’une grande attention aux détails ; très prudent et précis.

– Parasitoïdes : Organismes qui pondent leurs œufs dans le corps d’autres organismes, tuant finalement leur hôte.

– Pierres précieuses : Pierres précieuses ou semi-précieuses utilisées dans la fabrication de bijoux et autres objets de décoration.

– Collections d’histoire naturelle : collections de spécimens conservés, généralement conservées dans des musées, utilisées à des fins d’études et de recherches scientifiques.

– Leurre : Objet utilisé pour distraire ou tromper les prédateurs.

– Inépuisable : Impossible à utiliser ou à épuiser.

– Filaments : Structures longues et filiformes.

– Bobines tourbillonnantes : formations en spirale.

– Musées : institutions qui préservent et exposent des artefacts culturels, historiques et scientifiques à des fins de visualisation et d’éducation du public.

Sources:

– Article de revue : ZooKeys, « La structure et la fonction des boucliers fécaux des larves de tortues (Chrysomelidae : Cassidinae), avec de nouvelles associations de plantes hôtes » (aucune URL disponible)

– Auteur de l'étude : Lynette Strickland, biologiste à l'Université de Boston

– Auteur de l'étude : Caroline Chaboo, associée de recherche au Nebraska State Museum de l'Université du Nebraska-Lincoln